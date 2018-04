Eten, drinken en doen in het o zo leuke Rotterdam

Je kunt af en toe je kont niet keren door de enorme stroom aan toeristen in Amsterdam. Toch is het niet de enige Nederlandse stad waar men over te spreken is. Volgens de Amerikaanse Vogue is Rotterdam namelijk dé stad waar je als toerist (al kun je natuurlijk ook gewoon een dagje uit) zeker een keer geweest moet zijn. Om die reden hebben we de allerleukste hotspots voor je op een rijtje gezet!

Houd jij van pannenkoeken en maakt het voor jou niet uit of dat je ze om 10 uur in de ochtend of om vier uur in de middag voorgeschoteld krijgt? Dan is Lilith de plek waar je zijn moet. Hier kun je namelijk de hele dag door genieten van de lekkerste pancakes, maar ook van een heerlijk broodje met eggs benedict, een acai bowl of een goede kop koffie.

Waar: Nieuwe Binnenweg 125H

Een bericht gedeeld door Lilith (@lilithrotterdam) op 13 Mrt 2018 om 2:58 (PDT)

De meesten kennen deze hotspot waarschijnlijk om de enorme foodhal, maar wist je ook dat je hier ’s werelds grootste kunstwerk kunt aanschouwen? De gigantische muurschildering van de Nederlandse kunstenaar Arno Coenen is namelijk het decor van de grote hal die sinds 2014 in Rotterdam te vinden is.

Waar: Ds. Jan Scharpstraat 298

Een bericht gedeeld door Tript Kaur (@triptkaurk) op 17 Apr 2018 om 4:35 (PDT)

Deze toeristische trekpleister mag natuurlijk niet op het lijstje ontbreken. Met 185 meter hoogte is het namelijk de allerhoogste toren van Nederland die open is voor publiek. Misschien niet perfect voor als je hoogtevrees hebt, wel heel erg leuk om eens gezien te hebben. En wanneer je dan toch naar boven bent gegaan, kun je er net zo goed even een vorkje meeprikken in het restaurant.

Waar: Parkhaven 20

Een bericht gedeeld door Euromast (@euromast010) op 12 Apr 2018 om 6:09 (PDT)

Of je nou zin heb in brood van Jordy’s Bakery of zin hebt in een ambachtelijk biertje van de Kaapse Brouwers: je vindt ze hier allemaal onder een dak. Ideaal om je lunch te halen om vervolgens ergens in het park te gaan eten. Al kun je er natuurlijk ook heerlijk blijven slenteren.

Waar: Veerlaan 19D

Een bericht gedeeld door Daniela Netzel (@donetzel) op 17 Apr 2018 om 6:07 (PDT)

Wanneer je graag ook wat cultuur wil opsnuiven maar hier niet de hele dag aan kwijt wil zijn, is het Museumpark een aanrader om zeker even een te bezoeken. Hier vind je namelijk meerdere musea onder een dak. Het park zelf is zo’n 100 bij 400 meter, dus mocht je het willen, kun je hier wel even wat tijd doorbrengen.

Waar: Museumpark 1

Een bericht gedeeld door Marwan Mohammed (@marwan.mohammedd) op 28 Feb 2018 om 9:06 (PST)

Wat is er nou beter dan je dag afsluiten met een heerlijke pizza? En voor een hele lekkere zit je hier wel goed. De bakkers van de pizzeria noemen hun pizza’s dan ook ‘zoals een pizza zou moeten zijn’. Dat laten we ons geen twee keer zeggen!

Waar: Achterklooster 1

Een bericht gedeeld door Old Scuola (@oldscuola) op 25 Okt 2017 om 11:06 (PDT)

Rotterdam is de havenstad van Nederland, en dus moet je hier ook zeker even geweest zijn. Tijdens de Spido Harbour Tour van ongeveer 75 minuten kom je vanaf de voet van de Erasmusbrug, langs de Euromast, SS Rotterdam, havendokken en ga zo maar door. Helemaal lekker wanneer het zulk mooi weer is als vandaag!

Waar: Willemsplein 85

Een bericht gedeeld door Spido Rotterdam ⚓️ (@spidorotterdam) op 27 Feb 2018 om 4:23 (PST)

Waar ze in Amsterdam de Kalverstraat, 9 Straatjes en P.C. Hooftstraat hebben, hebben ze in Rotterdam de Lijnbaan, de Koopgoot en de Hoogstraat. En laten we uiteraard Zuidplein en Rotterdam Alexandrium niet vergeten. Vergeet dus zeker niet je pinpas mee te nemen, want het is maar wat moeilijk om de winkels hier te negeren.

Waar: Centrum Rotterdam

Een bericht gedeeld door Donnie (@justaroundthecorner65) op 18 Apr 2018 om 6:20 (PDT)

Zin in een lekkere high tea? Dan moet je bij The Tea Lab zijn. Van red velvet taart tot heerlijk bananenbrood; they’ve got it all! Al kun je er ook terecht voor een fijne (ook voor veganisten, vegetariërs) lunch. Enne, vergeet vooral de lekkere limonades of ice coffees niet!

Waar: Westewagenstraat 80

Een bericht gedeeld door The Tea Lab (@thetealab) op 10 Feb 2018 om 4:57 (PST)

Bron Marie Claire, Skyscanner, De buik van | Beeld Instagram, iStock