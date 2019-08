Eva Jinek en Conchita Würst willen Songfestival 2020 presenteren

Gaan Eva Jinek en Conchita Würst het Eurovisie Songfestival komend jaar presenteren? Misschien. De twee lieten vrijdagavond weten enthousiast te zijn.

Conchita Würst, die in 2014 het Songfestival in Oostenrijk won, zat vrijdagavond aan tafel bij Jinek om de Pride Amsterdam Canal Parade die dit weekend plaatsvindt te bespreken.

‘Ik zou graag een keer een show met je willen presenteren. Kan dat?’, vroeg Conchita aan Eva. De presentatrice voelde zich zichtbaar gevleid en antwoordde: ‘Dat zou geweldig zijn. Laten we het doen.’

Songfestival?

In een tweet hint de redactie van Jinek op het Eurovisie Songfestival 2020. Dit is geen totale verrassing. Eva gaf eerder aan dat ze wel een muziekfeest wil presenteren. ‘Het is de allergrootste tv-klus op aarde. Je zou wel een mafkees zijn als je daar nee tegen zegt.’

Dé grote vraag van @ConchitaWurst aan @Jineklive. “Ik wil dolgraag samen met jou het #Eurovisiesongfestival presenteren!” Haar reactie? “Oh my god! Dan moet ik snel gaan afvallen!” #Jinek pic.twitter.com/AgeTllq6VQ — Jinek (@JinekLive) August 2, 2019

Bron: Libelle | Beeld: Peter Smulders