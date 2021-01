Eva Jinek open over miljoenensalaris bij RTL: ‘Kun je nagaan hoe ik me nu voelde. Verpletterd’

Van een ‘schamele’ ton per jaar bij de NPO naar een miljoenensalaris bij RTL: sinds haar overstap zwemt Eva Jinek (42) in het geld. Hoe het is om een dikke, vette bankrekening te hebben? De presentatrice geeft openheid over haar salaris.

Salaris Eva Jinek

Bij de publieke omroep verdiende ze ook al veel geld, reageert ze als haar in tijdschrift Nouveau wordt gevraagd hoe het is om zoveel geld te verdienen. Toen was ze al onder de indruk van haar salaris. ‘Kun je nagaan hoe ik me nu voelde. Verpletterd! Maar kijk: ik leefde al als iemand die zich geen zorgen over geld hoefde te maken.’ Volgens oud-RTL-baas Fons van Westerloo verdient Eva jaarlijks 1,2 miljoen euro bij RTL.

Niet besparen op eten

Rijkdom is voor Eva als je niet op eten hoeft te besparen. ‘Dat ik bij Albert Heijn zoveel dure producten kan kopen als ik wil. Of bij de fruitboer in mijn straat gewoon alles neem waar ik trek in heb. Dus ik was al gezegend.’

Toekomst van zoon veiligstellen

Wat de presentatrice het fijnst vindt aan een miljoenensalaris, is dat ze de toekomst van haar gezin kan veiligstellen. ‘Dat komt ongetwijfeld ook doordat ik kind ben van vluchtelingen’, zegt ze in het tijdschrift. ‘Ik heb dat grotemensenhuis met tuin in Abcoude gekocht, en daarmee kan ik Pax iets nalaten. Als hij later wíl studeren, kunnen we dat betalen. Ik kan niet anders zeggen dan dat dat een zeer geruststellend gevoel is. Geld neemt je onzekerheden of zorgen niet weg, maar wél de zorgen die gebrek aan geld kunnen veroorzaken.’

Gezin Eva Jinek

Eva Jinek is moeder van een zoon, die ze samen met haar geliefde Dexter kreeg. Het jochie werd in september 2018 geboren en luistert naar de naam Pax Valentijn. Eva en Dexter (zó ziet hij eruit) zijn voor elkaar gevallen tijdens de opnames van het programma De Verenigde Staten van Eva. Dexter werkte toen als productieleider en was mee op reis naar Amerika. Daar sloeg de vonk over. Eenmaal in Nederland werden de tortelduifjes al snel samen gespot en sinds 2016 is Dexter officieel de vriend van Eva.

