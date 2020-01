Jinek in een nieuw jasje

Omdat Jinek al een groot succes is, heeft de commerciële zender ervoor gekozen om niet te veel te sleutelen aan het programma. Niet alleen de naam van de show is mee verhuisd naar RTL, ook politiek verslaggever Jaïr Ferwerda (43) maakt opnieuw zijn opwachting.

Ferwerda zal wederom iedere uitzending een item maken vanaf het Binnenhof. Daarnaast wordt Jinek, net als bij de NPO, niet onderbroken door reclameblokken. Alleen na de aankondiging van de gasten aan het begin van de uitzending zullen er commercials te zien zijn, daarna is de blondine onafgebroken op de buis.

Actualiteit voorop

Eva liet eerder zelf ook al weten dat haar fans geen compleet andere talkshow hoeven te verwachten. “De kijkers krijgen wat ze van mij gewend zijn”, aldus de presentatrice onlangs. “De hoofdrolspelers uit de actualiteit nodig ik aan tafel uit en ik voer met hen het gesprek van de dag. Journalistiek, scherp, onderhoudend en over onderwerpen uit de media, cultuur, sport en maatschappij. Alleen dan bij RTL4.”

‘Wat stoer dat je het doet’

In september kondigde Jinek aan afscheid te nemen van de publieke omroep. “Het is het juiste moment voor iets nieuws en sommige kansen in je leven zijn te mooi om te laten lopen”, onthulde ze destijds. Kort erna vertelde ze aan RTL Boulevard dat ze enorm veel reacties had gekregen op haar overstap. “Dat is denk ik als je toevallig een baan doet zoals wij doen, dan vinden mensen er van alles en nog wat van, ook mensen die niks met tv doen praten erover”, zei ze toen. “Ook als ik bij de visboer kom, praten ze erover.” Gelukkig kreeg de talkshowhost alleen maar positieve reacties. “Tot nu toe ben ik alleen maar opbeurende, fijne, exciting reacties tegengekomen. En ook heel veel mensen die zeiden: wat stoer dat je het doet, Eef.”

Hier kijk je Jinek

Jinek is vanaf vrijdag elke werkdag te zien om 22.20 uur. Het gat dat het programma achterlaat bij NPO 1 wordt gedicht met de nieuwe talkshow OP1, waarvan de presentatie in handen is van vijf duo’s die ieder een vaste dag van de week voor hun rekening nemen.

Bron: Story.nl