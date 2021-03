Eva Mendes ondergaat flinke make-over dankzij haar kinderen

Eva Mendes (47) weet als geen ander hoe enerverend een lockdown met kinderen kan zijn. Dankzij dochters Esmeralda Amada (6) en Amada Lee (4) heeft ze in ieder geval geen glam squad meer nodig.

Ze gaf haar dochters de vrije hand en deelt het eclectische resultaat op Instagram. ‘Mijn dochters hebben me dit aangedaan. Alweer. Van top tot teen. Bij twijfel, wees hun canvas. Denk ik.’ De filmster draagt een excentrieke tulband, knalrode lippen en blauwe oogschaduw op bijzondere plekken.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Eva Mendes (@evamendes)

Agressieve gasten

Eva vertelde al eerder hoe zij en hubby Ryan Gosling (40) de lockdown met hun twee meiden ervaren. ‘Het is alsof je een bed & breakfast runt met hele dronken, agressieve gasten’, grapte ze tegenover de Sunday Morning Herald. ‘Het voelt echt alsof we in een hotel werken met boze, veeleisende gasten die de hele tijd eten willen. Tegen de tijd dat ze slapen, mogen we al hun rommel opruimen en praten we over hoe ze ons die dag behandelden.’

Terug in de spotlights

Toch genieten ze ook van deze intensieve tijd met hun dochters. ‘We herinneren onszelf er regelmatig aan dat dit goede tijden zijn, omdat we allemaal samen en gezond zijn.’ Eva was een tijdje uit de spotlights, maar hintte onlangs op een comeback. ‘Ik ben zo blij dat ik zoveel tijd bij mijn baby’s kon zijn, maar nu ze vier en zes zijn, heb ik het gevoel dat mijn ambitie terugkomt.’

