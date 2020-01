Wie regelmatig artikelen over Temptation Island op VIVA.nl aan klikt wéét: wij vinden de Amerikaanse versie net een tikkie leuker dan de Nederlandse (minder volwassen, meer ordinaire) versie. Daarom met pijn in ons hart: ook de Amerikaanse relaties blijken als een olifant in een porseleinkast. Tortelduifjes van het eerste seizoen Evan en Morgan zijn geen koppel meer. Mêh.

Evan kwam met Kaci en ging met Morgan

Om even je geheugen op te frissen: Evan Smith kwam naar het eiland met zijn vriendin Kaci Campbell. De twee waren al heel lang samen en gaven elkaar de volledige vrijheid op het eiland om te ontdekken of ze meant to be waren. Dankzij die ‘volledige vrijheid’ duurde het voor Evan niet lang voordat hij gevoelens begon te krijgen voor een ander: Morgan. De nieuwe tortelduifjes raakten tot over hun oren verliefd en bij het laatste kampvuur moest Evan een emotionele Kaci uitleggen dat hij voor Morgan koos.

‘Is it ever okay for an ENGAGED man to sleep with 21 year old Instagram models?’

Het publiek begreep Evan’s keuze en Evan en Morgan groeiden uit tot een geliefd kersvers Temptation-koppel. Echte liefde bestáát echt, zo geloofden we graag als we naar Evan en Morgan keken. En het werd nog mooier: Evan vroeg Morgan ten huwelijk en de twee zouden ergens dit jaar in het huwelijksbootje stappen. Maar nu laat Morgan via Twitter weten dat het feest niet doorgaat. ‘Is it ever okay for an ENGAGED man to leave his fiancé across the country to “work” but actually has nightly sleepovers with 21yo Instagram models?’, vraagt Morgan zich hardop af.

Is it ever okay for an ENGAGED man to leave his fiancé across the country to “work” but actually has nightly sleepovers with 21yo Instagram models? Oh, and his phone happens to “die” every night at the same time. I know, I’m a dumb ass and everyone saw it coming, but me #played — Morgan Lolar (@morganlolar) January 11, 2020

‘Iedereen zag het aankomen’

Want wat blijkt? Als we Morgan mogen geloven heeft Evan meerdere keren naast de pot gepist. ‘Ik weet het, ik ben dom. Iedereen zag het aankomen, behalve ik’, vervolgt Morgan haar tweet. Waarom iedereen het zag aankomen? Welnu, toen Evan zonder enige aarzeling koos voor Morgan en zijn jarenlange vriendin Kaci in zak en as liet zitten, was dit precies wat Kaci voorspelde. Al tijdens de afleveringen zei Kaci bij het zien van de flirtende beelden van Evan: ‘Ik zie de oude Evan weer tevoorschijn komen en dat is nog nooit goed afgelopen.’

Verrassend genoeg is Kaci degene die nu met lieve woorden op Morgan’s tweet reageert: ‘Je bent niet dom. Je was verliefd en wilde hem per se geloven.’

You’re not dumb. You were in love & wanted to believe in him ❤️🙏🏻 — Kaci Campbell (@Kaci_Breanne) January 11, 2020

‘Je bent er niet voor mij geweest’

Eerder deed Evan een openhartig boekje open over een heftige periode uit zijn leven. In 2012 raakte zijn vader vermist. Anderhalf jaar later werd diens lichaam gevonden. Evan’s vader bleek vermoord, maar bleek ook een affaire te hebben gehad met een vrouw. De dader bleek de man van die vrouw. Evan moest dus niet alleen de dood van zijn vader verwerken, maar ook het idee van zijn vader met een andere vrouw. Tijdens het kampvuur waarin hij zijn relatie met Kaci verbrak, verwees Evan subtiel naar deze periode. Hij zei toen tegen Kaci: ‘Tijdens de moeilijkste periode ben je er niet voor mij geweest.’