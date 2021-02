Evan Rachel Wood beschuldigt Marilyn Manson van jarenlange mishandeling

Evan Rachel Wood (33) had jarenlang een relatie met Marilyn Manson (52). De twee waren zelfs verloofd. Nu onthult Evan hoe ze door Marilyn werd mishandeld en jarenlang in doodsangst leefde.

Evan vertelt haar verhaal openhartig op Instagram. ‘De naam van mijn mishandelaar is Brian Warner, voor de rest van de wereld ook wel bekend als Marilyn Manson’, begint ze haar verhaal.

Klaar met leven in angst

‘Hij won mijn vertrouwen toen ik nog een tiener was en heeft me vervolgens jarenlang afschuwelijk mishandeld. Ik werd gehersenspoeld en gemanipuleerd om me aan hem te onderwerpen. Ik ben klaar met het leven in angst voor vergelding, laster en chantage’, schrijft de actrice.

Evan legt uit ook uit waarom ze haar verhaal deelt. ‘Ik wil deze gevaarlijke man ontmaskeren en de industrieën die hem dit jarenlang toestonden te doen benoemen voordat hij nog meer levens verpest. Ik sta naast de slachtoffers die niet langer stil zijn.’ Evan deelt ook accounts die hun verhaal met de artiest delen en het verhaal van Marilyns assistent Dan Cleary, die stelt dat Marilyn Evan ‘gebroken’ heeft en van haar ‘een ander mens’ maakte toen ze samen waren.

Fysiek en mentaal gemarteld

In februari 2018 deelde Evan haar verhaal voor de Sexual Assualt Survivors’ Bill of Rights Act. Destijds zei ze er niet bij dat het om Marilyn Manson ging. ‘Het begon langzaam, maar escaleerde met de tijd. Inclusief doodsbedreigingen, gaslighting en hersenspoeling. Ik werd wakker naast een man die zei dat hij me graag verkrachtte terwijl hij dacht dat ik bewusteloos was. En het ergste deel: zieke rituelen waarin mijn handen en voeten vast werden gebonden en ik fysiek en mentaal werd gemarteld tot mijn mishandelaar vond dat ik mijn liefde voor hem voldoende had bewezen.’

In november 2020 reageerde het team van Marilyn op die eerdere aantijgingen in een nogal ontluisterend statement. ‘Helaas leven we in een tijd waarin mensen geloven wat ze lezen op het internet en zich vrij voelen te zeggen wat ze willen zonder daadwerkelijk bewijs. Het resultaat is catastrofaal en het delen van niet op feiten gebaseerde informatie is onverantwoord.’

Reactie Marilyn Manson

Inmiddels heeft Marilyn ook via Instagram op de beschuldigingen gereageerd. ‘Het is duidelijk dat mijn kunst en mijn leven altijd al onderworpen zijn geweest aan controverse, maar deze recente claims zijn vreselijke vertekeningen van de realiteit. Mijn intieme relaties zijn altijd volledig in overeenstemming geweest met gelijkgestemde partners. Ongeacht hoe en waarom anderen anderen er nu voor kiezen het verleden te herinterpreteren, dit is de waarheid.

Bron: Popsugar. | Beeld: Getty