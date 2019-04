Evan uit ‘Temptation Island USA’ openhartig over heftige periode

We schreven het al eerder, Temptation USA is 100x beter dan onze eigen variant. Nog steeds niet gekeken? Hup, ga dat doen. Kandidaat Evan Smith doet nu een openhartig boekje open over een heftige periode uit zijn leven.

Let op: spoilers!

Even ter samenvatting: Evan kwam naar het eiland met zijn vriendin Kaci Campbell. De twee gaven elkaar de volledige vrijheid en Smith merkte dan ook al snel dat hij gevoelens begon te krijgen voor een ander, Morgan. De nieuwe tortelduifjes raakten tot over hun oren verliefd en bij het laatste kampvuur moest Evan een Kaci die aardig overstuur was dan ook zijn keuze uitleggen. Hier zegt hij onder andere dat zij in de moeilijkste periode van zijn leven, er niet voor hem was.

Jeugd

Aan People legt hij uit wat hij hiermee bedoelde. In zijn jeugd bracht Evan veel tijd door met zijn vader Gavin, die ook een voormalig basketbalspeler was. ‘Mijn vader en ik konden goed met elkaar opschieten’, aldus Evan. ‘Hij was een van mijn beste vrienden. Hij heeft mij zoveel geleerd. Ik heb echt een geweldige jeugd met hem gehad.’ In 2012 raakte zijn vader vermist en stond het leven van Evan compleet op zijn kop.

Moord

Gavin zou het jongere broertje van de realityster op school komen halen, maar is daar nooit aangekomen. Evan wist meteen dat het foute boel was. ‘Mijn vader zou ons nooit in de steek laten. Hij was er altijd voor ons. Dus ik wist dat er iets mis was, ik wist dat er iets aan de hand was.’ Zo’n acht maanden daarna werd de auto van zijn vader aangetroffen vol bloedsporen in Simi Valley. In oktober 2014 werd ook het lichamelijk overschot gevonden in een woestijn bij Palmdale, Californië.

Affaire

De dader bleek John Creech, een veroordeelde drugsdealer. Gavin zou namelijk een affaire hebben gehad met zijn vrouw en toen ze voor de tweede keer samen werden betrapt, ontstond er een gevecht met dodelijke afloop. Evan heeft behoorlijk wat moeite gehad om niet alleen de dood van zijn vader, maar ook de affaire te verwerken. Toch heeft hij het hem kunnen vergeven. ‘Hij was verdwaald en ik weet zeker dat hij nu spijt zou hebben van hoe alles is gelopen.’

Bron: Grazia | Beeld: Still