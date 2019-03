Lex Uiting: ‘Ik vond het tijd om Nederland op zijn mooist te laten zien’

We belden even met Lex Uiting, want: de voormalig sidekick van Twan Huys bij RTL Late Night en singer-songwriter is nu op NPO3 te zien met zijn nieuwe programma.

Kun je wat meer vertellen over Lex Lokaal?

‘In het programma maken we een reis door Nederland en zetten het dorpse leven in het zonnetje. Zeventig procent van Nederland verhuist naar de stad, maar dertig procent van de Nederlanders blijft gewoon in een dorp wonen. Ik wil die dertig procent ook een podium geven. Er is zo veel aandacht voor de Randstad en heel weinig voor lokale tradities. Ik vond het tijd om Nederland op zijn mooist te laten zien.’

Welk verhaal is je echt bijgebleven?

‘Er is een bepaald beeld dat mensen hebben bij het plattelandsleven. Het zijn of heel saaie mensen of juist van die rouwdouwers. Maar ik kwam bij een keet terecht op het platteland in Gelderland. Dan denk je, dat zijn jongeren die heel veel zuipen en luisteren naar liedjes van Normaal, maar daar bleek een veel dieper verhaal achter te zitten. Er was een jongen van een bevriende keet overleden en allemaal jongens en meisjes uit verschillende vriendengroepen kwamen bij elkaar om dat verlies te verwerken. Dat vond ik wel erg mooi. Er waren ook mensen die hun auto in een hijskraan hingen aan een grote ijzeren constructie. Door gas te geven gaat de auto dan heen en weer en zo gebruikten ze hun auto als het ware als een schommel. Dat zie je niet in de Randstad.’

Je komt zelf niet uit de Randstad, maar bent opgegroeid in Venlo. Hoe was dat?

‘Voor mij is Limburg het epicentrum van geluk. Alleen al het feit dat je een eigen dialect hebt met je dorp zorgt voor zo veel verbinding. Ik maak ook liedjes in dat dialect; mijn laatste single Wachte werd in één week honderdduizend keer bekeken. Ik had er eigenlijk nooit weg gewild, maar mijn droom om televisie te maken heeft me naar Amsterdam gebracht. Eigenlijk bestaat Amsterdam ook gewoon uit tien kleine dorpjes. Ik woon in het dorpje de Pijp en ken de bakker en de slager en ben weleens te vinden in de buurtkroeg. Dan heb je het dorpse leven al wel te pakken. Het is niet heel veel anders dan een dorp in Limburg.’

Zie je jezelf ooit teruggaan?

‘Ik vind dat een moeilijke vraag. Ik zou er heel blij van worden als ik mijn werk zou kunnen combineren met het wonen op een boerderijtje ergens in Noord-Limburg. Waarschijnlijk ga ik ooit wel terug, maar ik zit in een ingewikkelde spagaat. Met het ene been sta ik in Amsterdam en hou ik van het drukke leven daar, maar met het andere been sta ik nog altijd in Venlo.’

