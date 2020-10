We belden even met Amber Kortzorg. Want: na een zomer ‘Mi kassa es su kassa’ vanuit huis, is ze nu weer met ‘Kassa’ te zien op de buis.

Welke onderwerpen kunnen we dit seizoen verwachten?

‘Gezondheid vind ik een van de belangrijkste onderwerpen, want half Nederland is te zwaar. We volgen dit jaar tien mensen met overgewicht in hun traject naar een gezondere levensstijl. Hiervoor gaan we een online community bouwen zodat mensen verhalen kunnen uitwisselen, elkaar tips kunnen geven en zo hopen we ook Kassa-kijkers te inspireren. Andere interessante onderwerpen zijn de digitale samenleving en duurzaamheid.’

Hoe heb je het thuiswerken ervaren?

‘Ik ben een sociaal dier, dus dat vond ik heel moeilijk. Ik miste het brainstormen met collega’s en de gesprekken bij de koffieautomaat. Daarbij is Kassa maar één keer per week op tv terwijl het nieuws zich zo snel ontwikkelde. Daarom hebben we Mi kassa es su kassa bedacht. Korte uitzendingen op YouTube vanuit mijn woonkamer. Hiermee konden we sneller werken en beter inspelen op de actualiteit.’

Je hebt een vriend in Zwitserland. Hoe is het om een langeafstandsrelatie te hebben in deze gekke tijd?

‘Dat was heel zwaar. Tussen maart en juni hebben we elkaar in totaal maar drie dagen gezien, want Zwitserland had de grenzen gesloten voor mensen vanuit Nederland. In januari komt hij een jaar naar Nederland, dan gaan we samenwonen. We willen graag iets opbouwen en dat gaat niet met vijfhonderd kilometer ertussen.’

In juni schreef je in de Volkskrant een stuk over racisme. Hoe kijk je naar dit onderwerp?

‘Diversiteit is voor mij een belangrijk onderwerp. Ik heb een Surinaamse vader en draag zijn cultuur met mij mee, maar heb een witte huid. Ik denk dat mijn leven heel anders was geweest als ik er donkerder had uitgezien. Bij bedrijven zijn hoge functies doorgaans vooral bekleed door witte mensen en dat is geen goede afspiegeling van de maatschappij. Ik wil dat graag doorbreken. Ook bij televisie. Bij BNNVARA zitten we inmiddels om de week met de directie om hier stappen in te zetten.’

Wat kunnen we de komende tijd van je verwachten?

‘Rond de verkiezingen van maart 2021 zou ik graag jongeren willen informeren over politiek, zodat ze een goede keuze kunnen maken in het stemhokje. In welke vorm weet ik nog niet, een podcast of online programma. Ik denk dat het goed zou zijn om in gesprek te gaan met jongeren en politici om erachter te komen wat die idealen zijn.’

