Angela Schijf: ‘Toen ik de afleveringen kreeg, heb ik voor het eerst iets van mijzelf gebinged’

Even bellen met: Angela Schijf. Want: het derde seizoen van ‘Meisje van plezier’ is nu te zien op Videoland.

Hoe gaat het met je?

‘Goed, ik ben ondanks de coronamaatregelen aan het draaien voor Flikken Maastricht. Daarbuiten is de wereld vrij klein en stil. Dat is soms lastig, maar het levert ook tijd op voor reflectie. Mijn vak wordt niet gespaard, daarom ben ik ook zo dankbaar dat ik Meisje van plezier heb kunnen doen.’

Wat kunnen we verwachten van het derde seizoen?

‘Ik ben erg enthousiast over dit seizoen. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik de afleveringen kreeg, heb ik voor het eerst van mijn leven iets van mijzelf gebinged. Meestal ben ik na een uur wel klaar met naar mezelf kijken, maar nu was ik zo geboeid dat ik niet kon stoppen. Het verhaal speelt zich meer dan ooit af in de familiekring. Het is heel dicht op de huid gefilmd waardoor alles nog intiemer wordt. Je ziet Nadine echt als moeder, zus, ex-vrouw, partner en natuurlijk als escort.’

In hoeverre herken je jezelf in Nadine?

‘Nadine doet heel graag wat ze doet en dat heb ik ook. Op het moment dat zij in die rol als escort stapt, voelt ze zich sterk. Dan heeft ze de touwtjes in handen en daar geniet ze van. Dat herken ik wel met mijn leven op de set. Daar kom ik echt tot rust, omdat ik daar graag ben en me kan focussen op één ding.’

Heeft zij karaktereigenschappen die jij ook zou willen hebben?

‘Het feit dat Nadine zo kan genieten van haar seksualiteit vind ik bewonderenswaardig. Dat is in het echte leven soms een moeilijke weg, omdat we daar niet over praten, het gek vinden of omdat we het nog niet genoeg ontdekt hebben. Het feit dat je het jezelf kan toestaan een seksueel wezen te zijn, vind ik wel cool. Dat gun ik iedere vrouw. Natuurlijk niet met tien mannen per week. Ik heb genoeg aan mijn echtgenoot.’

Hoe houd je de balans tussen je werk en het dagelijks leven?

‘Normaal is sport echt mijn redding. Ik doe fanatiek aan pilates, maar moet mijn trainingen nu missen omdat alles dicht is. Thuis voor de computer een yogales volgen, is moeilijker dan je denkt. Chapeau voor de mensen die dat wel kunnen. Ik denk dat het belangrijk is dat je jezelf toestaat om op te laden. Nu doe ik dat door te wandelen.’

Heb je nog dromen?

‘Ik had de grote droom dat we Trump in elk geval niet meer op de troon zouden hebben. En amai, er komt nu naast Joe Biden zelfs een fantastische vrouw bij! Blijven dromen is belangrijk om elkaar zo te inspireren de wereld om ons heen een beetje beter te maken.’

Even bellen met is afkomstig uit VIVA 50-2020. Deze editie ligt t/m 15 december in de winkel of kun je hieronder online bestellen.