Even bellen met Anita Witzier: ‘De grootste handicap is het afhankelijk zijn van anderen’

Even bellen met: Anita Witzier. Want: ze is ambassadeur van Hulphond Nederland en het Domingo House*, waar de opbrengst van de SuperBingo van de VriendenLoterij naartoe gaat.

Waarom steun jij Hulphond Nederland en het Domingo House?

‘Dieren kunnen goed helpen als het gaat om een fysieke of geestelijke zorgvraag. Een hond kan iemand bijvoorbeeld helpen met de deur open doen of medicijnen pakken. Maar er zijn ook therapiehonden die mensen met een trauma bijstaan. Hulphond Nederland heeft het Domingo House opgericht, waar volwassenen met traumaklachten of PTSS door middel van therapie met getrainde honden en paarden worden geholpen. Maar ook jongeren met ontwikkelingsstoornissen of psychiatrische problematiek kunnen er terecht. Je merkt in deze coronatijd dat meer mensen last krijgen van depressies en psychische klachten, dus deze therapie is nog belangrijker geworden.’

Waarom werkt therapie met dieren zo goed?

‘Honden en paarden kunnen vaak een extra perspectief bieden, waardoor mensen die in het reguliere circuit zijn uitbehandeld een andere kijk krijgen op bepaalde struikelpunten. Als je met een dier communiceert, kijk je eigenlijk in de spiegel, want ze reageren op hoe jij handelt en wat je uitstraalt. Een hond of paard reageert anders op iemand met een depressie dan op iemand die lekker in zijn vel zit. Het blijkt ook uit onderzoek dat deze methode goed werkt. Dieren werken helend.’

Je bent dit jaar tien jaar ambassadeur van Hulphond Nederland. Waarom is het zo belangrijk voor jou om dit te doen?

‘De grootste handicap is het afhankelijk zijn van anderen. Je wilt geen patiënt worden in je directe omgeving. Ik ben zelf een tijdje afhankelijk geweest doordat ik reuma heb en ik heb toen gemerkt hoe belangrijk het is om de regie over je eigen leven te houden. Ik had gelukkig genoeg aan een paar krukken, maar voor bijvoorbeeld een epilepsiepatiënt is een hulphond een redder. Daardoor hoef je niet altijd een beroep te doen op je familie en vrienden, maar behoud je je zelfstandigheid.’

Ben je zelf een dierenliefhebber?

‘Wij hebben een boxer en ze is echt een happy camper. Er is niemand zo blij wanneer je weer thuiskomt als je hond: als ik drie dagen ben weggeweest is ze dolblij, maar na tien minuten is ze net zo blij.’

* Het Domingo House is een nieuw centrum voor dierondersteunde therapie van Hulphond Nederland. Als je voor 28 mei meespeelt met de SuperBingo van de VriendenLoterij, steun je automatisch de verdere ontwikkeling van het Domingo House. Kijk voor meer informatie op vriendenloterij.nl

