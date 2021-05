Even bellen met Bart Chabot: ‘In het leven draait het maar om twee dingen: liefde en vriendschap’

Even bellen met: Bart Chabot. Want: afgelopen week verscheen zijn nieuwe boek Hartritme.

Hartritme is het vervolg op je eerder verschenen boek Mijn vaders hand. Waarom wilde je dit tweede boek schrijven?

‘Ik had nog veel materiaal liggen wat ik niet had gebruikt in het eerste boek, maar wat wel echt de moeite waard was. Toen ik vorig jaar in de eerste golf corona kreeg, een geintje dat me zes weken heeft gekost, en mijn boekhandeltournee werd gecanceld, besloot ik om maar gewoon te beginnen aan deel twee. De directe aanleiding van dit boek was het overlijden van Jules Deelder in 2019. In het crematorium, kijkend naar zijn kist, realiseerde ik me dat de mensen met wie ik mijn loopbaan was begonnen er allemaal niet meer waren. In dit boek, waarin de vriendschappen met Herman Brood, Martin Bril en Jules centraal staan, wilde ik stilstaan bij wat ik allemaal heb beleefd met die jongens. Zodra ik aan m’n schrijftafel ging zitten, stroomden de verhalen uit m’n pen en was in rap tempo de basis van het boek gelegd.’

Wat maakte de vriendschap met Herman, Martin en Jules zo speciaal?

‘Het was de rock-’n-roll levensstijl die ons verbond. We waren alle vier een soort van outsiders die hun eigen pad baanden. We leefden ons eigen leven en kleurden het zelf in. Daarnaast werd er door ons allemaal gewoon keihard gewerkt. Als kunstenaar moet je dingen maken en dat deden we dan ook allemaal, met veel passie.’

Wat betekent de titel van het boek voor jou?

‘In het leven draait het maar om twee dingen: liefde en vriendschap. Bij dit boek slaat de titel Hartritme op de hartenklop van de vriendschappen met Herman, Martin en Jules. Als je aan het einde van je leven de balans opmaakt, is geld oninteressant. Liefde en vriendschap daarentegen maken je rijk.’

Is schrijven voor jou leuk of is het een innerlijke noodzaak?

‘Beide. Het is voor mij innerlijke noodzaak, omdat er iets uit moet, omdat ik iets kwijt wil. Maar daarnaast vind ik het ook gewoon te gek om iets te maken. Om ’s ochtends aan mijn schrijftafel te gaan zitten met een pen en een wit vel papier en dan aan het einde van de dag iets te lezen wat er eerst nog niet was. Dat is elke dag weer opnieuw een avontuur. Dat toveren, zoals ik het ook wel noem, laat me de wereld steeds op een andere manier zien.’

