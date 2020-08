We belden even met Carolina Lo Galbo. Want: ze presenteert vanaf 17 augustus De 5 uur show.

Hoe is het met je?

‘Goed! Druk met de voorbereidingen van De 5 uur show, maar ik ben nu nog even lekker op vakantie in Zwitserland. Ik ben dus vooral druk met in meertjes zwemmen en bergwandelingen maken.’

Wat kunnen we verwachten van de comeback van De 5 uur show?

‘Het wordt echt wel anders dan vroeger. Toentertijd zat ik als tiener niet dagelijks voor de tv, maar van wat ik me herinner was het echt een human interest-programma. Wij richten ons nu meer op de actualiteit. Het nieuws van de dag staat centraal en we vertellen het persoonlijke verhaal daarachter. Net als vroeger gaat het over de gewone mens, dus er zitten niet alleen maar BN’ers aan tafel. Er is voorlopig nog even geen live publiek, maar dat verandert hopelijk nog.’

Je maakt als schrijvend journalist de stap naar amusement. Hoe is dat?

‘Verfrissend, al zie ik het niet als stap naar amusement. Een totaal andere wereld is het natuurlijk wel, maar dat maakt me juist nieuwsgierig. Als journalist en als presentator van VPRO boeken wilde ik natuurlijk altijd de diepte in. Ik vind het heerlijk om nu qua inhoud wat meer de breedte in te kunnen. Ik heb vijftien jaar lang geschreven, dus ik was ook wel echt toe aan iets nieuws. Toen dit op mijn pad kwam, heb ik het meteen omarmd.’

Je komt wel in een illuster rijtje met Catherine Keyl, Viola Holt…

‘Inderdaad! Het zijn allemaal markante vrouwen in het medialandschap, dus dat vind ik tof. Twee weken geleden had ik nog een fijn gesprek met Catherine Keyl. Ze wilde me waarschuwen voor alles wat er op me af gaat komen. Zo vertelde ze bijvoorbeeld dat er een reporter in haar container had zitten posten, omdat hij dacht dat ze een minnaar had. Zij kent deze wereld van binnenuit, dus het is fijn dat ik haar kan bellen.’

Heb je verder nog dromen?

‘Ik vind veel dingen leuk, dus ik zou meer tv kunnen gaan doen, maar ik zou ook zo weer kunnen gaan schrijven. Of ik ga eindelijk beginnen met dat boek over mijn Italiaanse familie. Word ik toch nog die romanschrijver die ik altijd heb willen worden.’

