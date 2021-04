Even bellen met Cas de Jong: ‘Heb jij eigenlijk wel het recht om te leven?’

Even bellen met: Cas de Jong. Hij maakte onlangs een tweede seizoen van zijn podcast ‘Daders’.

Waarom wilde je hier een podcast over maken?

‘Het idee achter mijn podcast is om in het brein van een dader te kruipen. Hoe heeft die persoon op dat moment zo gruwelijk kunnen handelen en waren er überhaupt twijfels tijdens de misdaad? De eerste aflevering gaat over Mike die zijn vriendin heeft gewurgd en daarna heeft onthoofd met een keukenmes. Voordat ik een dader interview, maak ik altijd duidelijk dat ik ze het vuur aan de schenen ga leggen. Ik vroeg Mike dan ook: je hebt je eigen vriendin op zo’n verschrikkelijke manier vermoord, heb jij eigenlijk wel het recht om te leven? Ik stel de vragen die een groot deel van de maatschappij ook heeft.’

‘Ik wil graag de andere kant laten zien van de criminaliteit. Ik las vaak heftige krantenkoppen over daders en wilde erachter komen wie de mensen daarachter waren. Er zit ook een persoonlijke fascinatie achter, want ik vraag mezelf af: lijken ze op mij? Het is makkelijk om deze mensen weg te zetten als monsters, maar misschien lijken ze meer op ons dan we verwachten. De realiteit is dat mensen ook weer vrijkomen, dus het is belangrijk om te begrijpen hoe ze in elkaar zitten. Ook zodat ze niet nog een keer de fout in gaan.’

Hoe voel je je na zo’n gesprek met een dader?

‘Ik bel altijd eerst mijn moeder om te zeggen dat ik nog leef. Zij vindt het geen fijn idee dat ik criminelen interview, onder wie moordenaars, en dan vaak ook nog bij hen thuis. Daarna bel ik mijn beste vriend om te praten, zodat ik even stoom kan afblazen. De daders vertellen zo plastisch over wat er gebeurd is, waardoor het voor mij voelt alsof ik echt op de plek van de moord ben. Als ik dan ’s avonds in bed lig, speelt die film zich weer af in mijn hoofd en zit ik zo vol adrenaline, dat slapen eigenlijk niet lukt.’

Hoe verklaar jij de wereldwijde fascinatie voor criminaliteit?

‘Ik denk dat het komt doordat er in iedereen een primitieve en duistere kant zit. Mensen zeggen altijd dat ze zoiets nooit zouden doen, maar als het alleen maar een ver-van-mijn-bedshow zou zijn, zou het niet zo fascineren. Ik denk dat het de basale vraag is die het ’m doet: wat gebeurt er op zo’n moment en zou die stop ook bij mij doorslaan? Mensen kunnen ontkennen dat ze die vragen niet hebben, maar gaan toch bij zichzelf te rade. Ik denk dat Darwin gelijk had over dat beschaving maar een dun laagje is.’

Daders is vanaf nu te beluisteren via je favoriete podcastapp.

Foto Cas de Jong: Joy Hansson/AVROTROS