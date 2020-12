Even bellen met: Celine Huijsmans. Want: ze is sinds kort sidekick in de nieuwe middagshow van Radio Veronica.

Hoe gaat het?

‘Ik moet zeggen dat ik leukere tijden heb gekend. Omdat het belangrijk is om de luisteraars van de show op de hoogte te houden van de laatste nieuwtjes, volg ik het coronanieuws op de voet. Dat doet niet veel goeds voor je gemoedstoestand. Ik probeer dus te zorgen dat ik zo vrolijk mogelijk blijf door regelmaat in mijn leven te hanteren. Ik ga veel naar de sportschool en ik float geregeld: dan drijf je in een cabine met zout water. Zo maak ik goed de connectie met mezelf om balans te creëren tussen mijn werk en vrije tijd.’

Hoe ging de eerste week als sidekick van Dennis Ruyer in de middagshow?

‘Het is flink aanpakken! We moeten de show nog op onze eigen manier invullen en natuurlijk moeten Dennis en ik ook nog aan elkaar wennen. We hebben niet een concreet plan voor de show. We merken gaandeweg wat werkt en daar gaan we dan mee door. Voor een eerste week hebben we een mooie stijgende lijn neergezet.’

Wat maakt iemand een goede sidekick?

‘Ik denk dat een sidekick de dj moet aanvullen waar nodig, maar ook moet weten wanneer hij zijn mond moet houden. Als de dj bijvoorbeeld in een flow zit met een interview, is het heel vervelend als een sidekick continu moet lachen of het interview onderbreekt.’

Hoe tevreden ben je met waar je nu staat in je carrière?

‘Ik mag niet klagen. Vorig jaar heb ik een radioring gewonnen na een jaar radio maken met Wilfred, Rick en Niels. Daar was ik echt supertrots op. Wat Shownieuws betreft ben ik heel blij dat ik al zo lang deel uitmaak van het programma en daarom het Shownieuws-DNA goed ken. Ik weet mijn eerste uitzending nog goed: ik stond voor de autocue te trillen met mijn kaartje. Ik dacht dat het nooit goed ging komen. Nu zit ik zelfverzekerd aan tafel met de leukste mensen en praten we over van alles. Dat is een mooie groei die ik heb doorgemaakt.’

Heb je nog toekomstdromen?

‘Het lijkt me heel leuk om op televisie iets samen met iemand te presenteren. In het verleden heb ik dat gedaan bij Shownieuws, maar dat was veel te vroeg voor mij. Bij de radio leer ik nu stappen te zetten in het samen presenteren van een show, het lijkt me leuk om dat op tv door te kunnen zetten. Qua programma zou ik het heel leuk vinden als het een combinatie van entertainment en het dagelijkse nieuws is.’

