We belden even met Cynthia Schultz. Want: de blogger schreef het boek Wandellust dat vanaf 15 september in de winkels ligt.

Een boek over wandelen, hoe kwam je op dat idee?

‘Tien jaar geleden begon ik met wandelen omdat ik mezelf lui vond. Ik kocht een stappenteller en dacht: vanaf vandaag ga ik elke dag 10.000 stappen maken. Wandelen heeft nog steeds een stoffig imago, maar ik ontdekte hoe leuk en lekker het is. Inmiddels kan ik geen dag zonder wandelen, ik ga elke dag wel een uurtje.’

Wat vinden we in je boek?

‘Meer dan twintig wandelplekken in heel Nederland, van het Amsterdamse bos tot natuurgebieden. Met prachtige foto’s en veel informatie, bijvoorbeeld hoe je kunt vogelen. Ik vertel waarom het gebied zo mooi is, geef achtergrondinformatie over de geschiedenis en wat voor dieren je er ziet. Daarvoor sprak ik verschillende boswachters. Na het lezen van dit boek heb je echt zin om de deur uit te gaan.’

Wat kunnen we nog meer van je verwachten?

‘Met mijn tweede merk Structuurjunkie geef ik de onlinetraining ‘Nee is ook een woord’. Met praktische lessen en opdrachten hoop ik dat je vaker ‘nee’ zegt tegen een ander en ‘ja’ tegen jezelf. Net als met mijn structuurplanner hoop ik mensen meer rust te geven in hun leven.’

Heb je die rust zelf gevonden?

‘Ik kan nog steeds chaotisch zijn hoor, vooral in deze gekke coronatijden. Volgens mij hebben we nu allemaal soms zorgen en zijn we allemaal weleens bang. Ik probeer gewoon goed voor mezelf te zorgen. Lekker vaak naar buiten voor een frisse neus, het liefst ’s ochtends heel vroeg, als het koud en zonnig is. Heerlijk, vind ik dat. Met een gepaste anderhalve meter afstand van andere mensen natuurlijk.’

