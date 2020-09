We belden even met: Eva Laurenssen, want de actrice is te zien in de komische politieserie Niks te melden.

Hoe gaat het met je?

‘Goed! In de coronatijd ben ik veel buiten geweest. Mijn werk lag grotendeels stil, maar ik heb andere productieve dingen gedaan: mijn ouders geholpen met het aanleggen van een grote moestuin en zelf ga ik verhuizen, dus daar was ik druk mee. Het was fijn om mijn familie vaak te zien. Ik heb veel tijd met mijn opa en oma doorgebracht, met mondkapjes in de tuin. Het was een waardevolle periode, een groot voorrecht om dat zo te zien.’

Heb je je zorgen gemaakt om werk?

‘Niet per se. Ik zat niet stil: samen met Simon Heijmans (bekend van zijn podcast Brand in het landhuis, red.) ga ik een toneeltour doen. We zijn beste vrienden geworden op de toneelschool en wilden graag samenwerken. Nu was het perfecte moment om voorbereidend werk te doen voor onze tour die gepland stond. De voorstelling De zachte kracht zoomt in op de zachte kracht van mensen. Het gaat over vriendschap en eenzaamheid. Twee mensen die erg van elkaar verschillen: hij is introvert, zij extravert. We leven in een tijd waarin alles altijd snel moet. En altijd beter; ik zit om die reden ook niet op social media. Omdat onze cast uit twee mensen bestaat, hebben de theaters ons, ondanks corona, gewoon geprogrammeerd kunnen laten staan. Daarnaast kon ik gelukkig coronaproof draaien voor de serie Niks te melden die binnenkort op tv te zien is.’

Lees ook:

Doen volgens Debby: 3x spannende series

Wat gaan we zien in Niks te melden?

‘Het is een remake van een Australische serie. Het vertelt het verhaal van agenten die wachten op actie die nooit komt. Zo spelen Henry van Loon en Stefan de Walle twee politiemannen op patrouille die niets anders te doen hebben dan met elkaar praten. Ik speel samen met Jelka van Houten een duo in een meldkamer, maar we krijgen nooit meldingen. Theo Maassen, André Dongelmans en Jim Deddes spelen criminelen. Het zijn onwijs droge scripts. We hebben geprobeerd om met de minste bombarie de grap te spelen. Het was leuk om uit te zoeken hoe ver je daarin kunt gaan zodat niks er te dik bovenop ligt.’

Hoe is het geworden?

‘De opnames moesten geheel coronaproof: ieder duo speelde op zijn eigen eilandje, dus ik heb niks meegekregen van andere spelers en scènes. Henry van Loon en Rik van den Bos doen de bewerking; ik heb veel zin om het eindresultaat te zien.’

Niks te melden is vanaf zondag 20 september te zien om 22.35 uur op NPO3.

Even bellen met is afkomstig uit VIVA 39-2020. Deze editie ligt t/m 29 september in de winkel of kun je hieronder online bestellen.