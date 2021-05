Even bellen met: Ferry Doedens. Want: hij is te volgen in de docuserie Socials, seks & centen, die vanaf 26 april te zien is.

Wat kunnen we verwachten van de serie?

‘Het is eigenlijk een zoektocht naar mezelf en mijn eigen identiteit. En dat is een vrij interessant proces geweest. Ik heb afgelopen december een account aangemaakt op OnlyFans (een platform waarop de gebruiker betaalt om – doorgaans – erotisch getinte foto’s en video’s van een persoon te kunnen zien, red.). Dat zorgde voor de nodige commotie en riep achteraf ook vragen bij mezelf op. Wie ben ik? Waarom doe ik dit? Waarom maak ik bepaalde keuzes? In deze docuserie probeer ik antwoorden te vinden op die vragen. Daarnaast komen ook andere Nederlandse content creators van OnlyFans aan het woord over hun ervaring met het platform en over wat de voor- en nadelen zijn.’

Wat is je het meest bijgebleven van de zoektocht?

‘Alle gesprekken die ik heb mogen voeren. Kort nadat ik het account had aangemaakt, was ik te gast in de talkshow van Eva Jinek. Daar aan tafel zat toen ook psycholoog Saskia Geraerts. We raakten met elkaar aan de praat en mijn verhaal riep best wat vragen bij haar op. Ik heb naar aanleiding daarvan een aantal sessies met haar gehad. Daaruit kwam naar voren dat ik best onzeker kan zijn. Natuurlijk heeft iedereen z’n onzekerheden, maar bij mij heeft het er uiteindelijk toe geleid dat ik vanuit een soort paniek dat OnlyFans-account heb aangemaakt. Ik had op dat moment net afscheid moeten nemen van mijn rol in GTST en ik had nog geen plan B. Naast Saskia ben ik ook met andere mensen in gesprek gegaan. Zo heb ik met mensen uit de entertainmentwereld gesproken, zoals Albert Verlinde en Kennard Bos, de man die mij vroeger heeft gecast voor de rol in GTST.’

Staan er binnenkort nog meer dingen op de planning?

‘Na een roerige periode in 2020 heb ik twee maanden geleden de single Gevallen uitgebracht. Laatst ben ik weer de studio in gedoken met een producer, dus er gaat binnenkort nieuwe muziek aankomen. En als de coronamaatregelen het toestaan, vertrek ik 10 mei naar Curaçao voor het programma Williwood op wielen. Daarin ga ik samen met presentatrice Stephanie Tency op zoek naar de leukste plekjes van het eiland. Laten we met z’n allen bidden dat we zo snel mogelijk weer op reis kunnen gaan.’

Socials, seks & centen is vanaf 26 april elke maandag om 20.25 uur te zien bij NPO 3.

Foto: Filisa Alma