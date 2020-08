Fien Vermeulen: ‘Kanker heeft impact op iedereen’

Even bellen met: Fien Vermeulen. Want: ze is te zien in de liveshow Nederland staat op tegen kanker.

Tijdens de liveshow vraag je aandacht voor de impact die kanker op naasten heeft. Waarom?

‘Op mijn 21ste kreeg ik lymfeklierkanker. Het was een ontzettend heftige tijd. Nu pas besef ik dat het ook vreselijk voor mijn dierbaren was. Op dat moment focuste ik me op volhouden en beter worden; een soort egoïstisch overlevingsmechanisme. Maar kanker heb je samen. Nu mijn moeder ook kanker heeft, zie ik dat pas echt goed in.’

Hoe is dat voor jou, dat je moeder nu ziek is?

‘Heftig. Ik herken veel van wat zij te verduren krijgt. Ik heb herbelevingen, dat maakt het lastig. Gelukkig heb ik daar therapie voor. Ze heeft pijn en is bang. Het is vreselijk om haar zo te zien en te weten wat haar nog te wachten staat. Ik voel me machteloos, maar ik ben er voor haar. Net als mijn zus en vader. We zijn een familie die alles samendoet. We blijven positief en houden hoop.’

Wat wil je meegeven tijdens de show?

‘Ik hoop dat mensen zich gaan realiseren dat kanker een ziekte is die je niet in je eentje hebt. Het heeft impact op iedereen. Daarnaast zou het mooi zijn als er meer aandacht komt voor het proces na je ziekte. Toen ik kaal was, begrepen mensen dat het niet goed met me ging. Maar het is best pittig om weer terug te keren in de maatschappij als je weer beter bent. Mensen zien niet dat je moe bent, of dat je je niet prettig voelt. Daar heb ik soms nog steeds last van.’

Hoe dan?

‘Ik weet bijvoorbeeld niet wanneer je ziek genoeg bent om je ziek te melden, omdat ik mijn referentiekader kwijt ben. Wanneer is het normaal om je moe te voelen? Is dat na een dag werken? Tegenwoordig vraag ik het vriendinnen om dat kader een beetje terug te krijgen. Tegelijkertijd vind ik het moeilijk mijn grenzen aan te geven en naar mijn lichaam te luisteren. Ik wil niks missen, overal bij zijn: alle feestjes meepakken, meerdere banen tegelijk, meerdere sociale afspraken in de week en mijn familie veel zien. Alsof ik iets wil inhalen. Mediteren brengt sinds kort meer rust in mijn leven. Door goed te luisteren naar mijn lichaam besef ik wat echt belangrijk is in het leven. Namelijk: gezond zijn.’

Nederland staat op tegen kanker is te zien op woensdag 19 augustus om 20.55 uur op NPO 1

Even bellen met is afkomstig uit VIVA 31-2020. Deze editie ligt t/m 4 augustus in de winkel of kun je hieronder online bestellen.