We belden even met Geraldine Kemper. Want: ze maakt seksueel geweld bespreekbaar met haar nieuwe programma Geraldine en de vrouwen.

Hoe gaat het met je?

‘Goed. Ik ben blij dat het programma op de buis is en dat ik eindelijk van de daken mag schreeuwen waar ik al een jaar mee bezig ben. De opnames voor het programma konden ondanks corona bijna altijd doorgaan. Dat was in het begin nog wel spannend, maar gelukkig konden we met een passende oplossing komen.’

Wat krijgen we te zien in je nieuwe programma?

‘Ik volg zes vrouwen die te maken hebben gehad met seksueel geweld. We zijn naar Kroatië geweest, waar ze heel intensief therapie kregen. Ze worden allemaal behandeld voor een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Daarna volg ik ze nog een jaar in hun ups en downs en alles wat er met ze gebeurt. Het is een heel mooie reis die ik met deze zes vrouwen mocht maken.’

Hoe was het voor jou om deze vrouwen te volgen?

‘Heel inspirerend. Ze hebben zoiets heftigs meegemaakt en toch blijven ze rechtop staan. Hulp is heel belangrijk bij het verminderen van PTSS, maar ik heb ook ingezien dat we als mens sterker en veerkrachtiger zijn dan we denken. Alle vrouwen zijn het afgelopen jaar erg gegroeid. Met hun deelname doen ze niet alleen hun verhaal, ze willen ook een voorbeeld zijn voor andere slachtoffers. Gelukkig heb ik zelf nooit seksueel geweld meegemaakt, maar het onderwerp ligt mij nauw aan het hart omdat ik het belangrijk vind dat vrouwen elkaar steunen. Zo kunnen we het taboe rondom seksueel geweld en misbruik doorbreken.’

Is dat ook het doel van het programma?

‘Het programma laat zien hoe groot het probleem is. Een op de vijf vrouwen en een op de zestien mannen is slachtoffer van seksueel geweld. Vaak reageren we verkeerd op slachtoffers van verkrachting. We zijn te veel bezig met victim blaming: waarom was je daar? Waarom had je een kort broekje aan? Als we dat zouden veranderen, wordt die schaamte van slachtoffers minder. We kunnen allemaal leren hoe we met het onderwerp moeten omgaan. Het moet normaler worden om erover te praten. Wat ís seksueel geweld? Hoe geef je je grenzen goed aan? Met dit programma zetten we een goede stap in die richting.’

