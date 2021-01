Even bellen met: Giel Beelen. Want: de radio-dj en podcastmaker schreef het boek ‘Kukuru, de 10 grootste levenslessen tot nu toe’.

Hoe vul jij je dagen in deze tijd?

‘Ik ben gezegend met het feit dat ik nog naar Hilversum mag om radio te maken. Mijn podcast Kukuru maak ik nu wel vanuit huis en ik woon nu dus in een soort halve studio. Het is ook even wennen dat er geen publiek bij zit, dat was normaal gesproken wel zo. Maar het heeft zo z’n voordelen. Doordat ik in mijn eigen huis ben, kan ik misschien wel nóg eerlijker zijn dan normaal. Je ziet in deze tijd waar het leven echt om draait. Hoe je je voelt en je connectie met anderen is zo belangrijk.’

Waarom moest dit boek er komen?

‘Het is begonnen doordat ik zelf niet lekker in mijn vel zat. Ik vond radio maken niet meer leuk, terwijl dat altijd mijn lust en leven was, en zag ook dat ik een buikje had gekregen. Dat buikje kon ik wel aanpakken, dus ik begon als een malle te trainen voor een sixpack. Maar ik wilde ook wat doen om mijn hersens te trainen en zodoende stortte ik me in de wereld van spirituele zaken. Daar maakte ik uiteindelijk de podcast Kukuru over. In mijn boek deel ik de tien lessen die ik geleerd heb uit de ruim vijftig afleveringen van Kukuru. Hoofdstuk één is bijvoorbeeld: positiviteit is je sterkste wapen. En positiviteit is niet alleen maar doen alsof alles goed gaat. Dat is ook af en toe verdriet omarmen, maar met een positieve insteek. Ook het ochtendritueel, voeding en tantra zijn onderwerpen die je in het boek tegenkomt. Tantra vind ik fascinerend. Mensen hebben vaak de associatie met seks, terwijl het meer gaat over je gevoel er laten zijn.’

Wat is jouw grootste levensles uit het essay?

‘Dat je al goed genoeg bent. Ik kan namelijk best wel een strebertje zijn. Als ik ga trainen bijvoorbeeld, wil ik ook meteen voor een sixpack gaan. In heel veel zelfhulpboeken lees je altijd hoe het beter kan en dat beter zijn een streven is, terwijl de kracht van zelfontwikkeling juist zit in het feit dat je jezelf accepteert zoals je bent.’

Wat kunnen we de komende tijd nog meer van je verwachten?

‘De lange gesprekken van de podcast Kukuru wil ik ook graag kort uitserveren. Daarnaast wil ik naar aanleiding van die gesprekken cursussen aanbieden op het gebied van mindset, voeding, beweging en hoe je je voelt. Zelf heb ik nog wel eens moeite om in het nu te leven. Daar wil ik dit jaar aan werken.’

