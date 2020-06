We belden even met Jennifer Hoffman. Want: de actrice/presentatrice is te beluisteren in de nieuwe reispodcast De koffer in met 3 op reis.

Een nieuwe podcast. Vertel.

‘Samen met Chris Zegers en crewleden van 3 op reis dromen we weg bij de meest bijzondere en mooiste reizen die we hebben gemaakt. Dit idee speelde al langer, maar de noodzaak was er niet. Tijdens de coronacrisis hadden we meer tijd en voegden we de daad bij het woord. Het is heerlijk om naar te luisteren. Als je van reizen houdt of geïnteresseerd bent in een land, is dit zeker iets voor jou. De podcast is het best te beluisteren met koptelefoon op en ogen dicht. Elke aflevering zoomen we aan de hand van tien vaste vragen in op één land. Dat levert opmerkelijke reisverhalen, praktische (reis)tips en hilarische anekdotes op.’

Zoals?

‘Het zijn bijvoorbeeld verhalen die de aflevering niet hebben gehaald omdat er geen camera bij was. Zo sliep Chris in de Colombiaanse jungle toen er een kakkerlak in zijn mond liep. Hij kan er hilarisch over vertellen. Je komt meer te weten over wat er achter de schermen gebeurt. Je leert van alles over het land. Het is informatief en gezellig tegelijk. Alsof je naar een gesprek in de kroeg luistert.’

Wat was jouw mooiste reis?

‘Mijn laatste reis naar Kenia was fantastisch. We zijn er twee weken gebleven, het was er heel indrukwekkend. De manier van reizen van 3 op reis – namelijk ‘slow travel’ – is sowieso bijzonder. Je blijft lang op één plek, waardoor je ’m goed leert kennen. Alles is zo duurzaam mogelijk.’

Welke reis ga je maken zodra het kan?

‘Ik ga volgende week weer op reis! Gewoon, in Amsterdam-Noord. Het is een beetje hypocriet om te zeggen, maar dat vind ik het leuke aan deze tijd: we gaan meer in Nederland doen. Ontdekken hoe mooi ons eigen land eigenlijk is. Ik merk dat ik reizen op een andere manier ben gaan bekijken. Ik wil me op een duurzame manier verplaatsen. Volgende week ga ik gewoon op de fiets naar noord. Ik denk dat ik nog nooit zo enthousiast ben geweest, dat meen ik echt. Want ik ga de parels om de hoek ontdekken en dat vind ik heerlijk. Bovendien: landen als Kenia en Colombia zijn prachtig, maar dat soort reizen is niet voor iedereen weggelegd. Voor een prikkie kun je ook leuk op vakantie in Nederland!’

