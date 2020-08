We belden even met Johnny de Mol. Want: vanaf 31 augustus presenteert hij het nieuwe programma ‘Restaurant misverstand’.

Wat gaan we zien in het programma?

‘We volgen negen relatief jonge mensen met dementie die onder leiding van chefkok Ron Blaauw aan de slag gaan als restaurantmedewerker. Tijdens de vijf afleveringen laten we zien wat er allemaal komt kijken bij deze ziekte. De meeste mensen moeten stoppen met werken en daardoor gaan ze hard achteruit. Zo zijn deelnemers Hans (58), Pieter (58) en Ronald (59) noodgedwongen vroegtijdig gestopt met hun werk. De partner van Agnes (58) is met vervroegd pensioen gegaan om als mantelzorger voor haar te zorgen. Dat zijn dingen die vaak onbesproken blijven.’

Wat is jouw doel met het programma?

‘Met het programma hopen we begrip voor, en kennis over dementie te vergroten. Want één op de vijf mensen heeft te maken met dementie; of dat nu jezelf betreft of iemand in je omgeving. Er is nog veel onwetendheid over hoe we zo goed mogelijk kunnen helpen om te leven met de ziekte, en de kwaliteit van leven én dat van hun naasten te verbeteren. Het doel is de deelnemers eigenwaarde geven, ze het gevoel geven dat ze ertoe doen. Mensen met dementie willen niet gezien worden als slachtoffer. Ik wil laten zien hoe je op een waardige, soms humoristische manier met de ziekte kunt omgaan. Zo vroeg een van de deelnemers bij ons aan tafel of het eten had gesmaakt, maar we hadden nog niks gehad. Natuurlijk mag je daar dan om lachen, niet uitlachen, maar samen.’

Jouw oma is drie jaar geleden overleden aan de ziekte. Was dat een reden om mee te doen aan dit programma?

‘Ja, ik heb de ziekte van dichtbij meegemaakt en weet wat het met iemand kan doen. Voor, tijdens en na de opnames van het programma zijn tests gedaan bij de deelnemers. Door het traject bleek dat ze progressie hadden geboekt qua concentratie en levenslust. Weer kunnen werken, geeft ze voldoening. Een mooier cadeau kun je niet krijgen.’

Restaurant misverstand is vanaf 31 augustus om 21.30 uur te zien op SBS6.

