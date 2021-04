Even bellen met Julia de Jong: ‘Voor mij is het hebben van een moeder onbekend terrein’

Even bellen met: Julia de Jong. Want: ze maakte samen met Anneriek de Vries de podcast DOCS: je moeder, over moeder-dochterrelaties.

Hoe zijn jullie op het idee gekomen voor deze podcast?

‘Anneriek en ik zijn allebei op jonge leeftijd onze moeders verloren. Mijn moeder overleed toen ik nog maar een paar maanden oud was. Het voelt daarom alsof ik nooit een moeder heb gehad, ook al weet ik dat dat natuurlijk niet echt zo is. Voor mij is het hebben van een moeder onbekend terrein. Anneriek en ik zaten allebei met vragen over hoe het zou zijn om op te groeien met een moeder. Vanuit daar ontstond het idee om deze podcast te maken.’

Wat kunnen we van de podcast verwachten?

‘Het is gestart vanuit ons persoonlijke oogpunt. We gingen op zoek naar antwoorden op vragen als: wat is een moeder? En wat betekent een moeder in iemands leven? Om daar antwoord op te vinden, spraken we met vijftien vrouwen. Al die vrouwen vertelden verschillende verhalen: waar de een heel positief was over haar moeder, zag de ander de band met haar moeder als iets complex. Ondanks de vele verschillen waren er ook heel veel overeenkomsten. In de podcast hoor je de openhartige verhalen van deze vrouwen, die wij aanvullen met eigen anekdotes. Of je nou wel of geen moeder hebt, ik denk dat iedereen zich er wel in kan herkennen.’

Wat is je opgevallen tijdens het maken van de podcast?

‘We zijn erachter gekomen dat een moeder voor veel mensen zo vanzelfsprekend is, dat het bijna gek is om ernaar te vragen. En toch zagen we ook dat als je moeder nog leeft, het helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat je haar goed kent. Soms overheerst de moederrol zo sterk, dat de vrouw die erachter zit niet altijd gezien wordt.’

Wat heb je persoonlijk uit het maken van de podcast gehaald?

‘Het heeft me laten inzien dat ik altijd een onderdeel van mijn moeder zal zijn en zij van mij. Daarnaast zag ik de verhalen van Anneriek en mij steeds meer naar elkaar toe groeien. Ook al heeft Anneriek haar moeder wel gekend als kind, we kwamen erachter dat we meer gemeen hebben dan we in eerste instantie dachten. Maar bovenal heeft het maken van de podcast mij een rijker beeld gegeven van wat de relatie met een moeder zou kunnen inhouden.’

De podcast DOCS: je moeder is vanaf 31 maart te beluisteren op alle populaire podcastplatforms.