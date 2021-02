Hoe gaat het met je?

‘Naar omstandigheden goed. Door dit heftige jaar is er veel weggevallen, dus dat is even aanpassen. Het is voor mij vooral moeilijk te accepteren dat er nog geen stip aan de horizon is. Ik moet me af en toe een beetje inhouden om daar niet te gefrustreerd over te raken. Gelukkig kan ik terugvallen op school. Ik studeer namelijk aan het conservatorium in Rotterdam. Ik moet elke week een liedje af hebben, dus ik ben lekker bezig met schrijven. Dat is nog het enige wat je kunt doen in deze tijd. Ik hoop gewoon dat we in de buitenlucht snel weer wat dingen kunnen doen.’

Waar komt de albumtitel Remedy vandaan?

‘Afgelopen jaar heb ik heel veel over mezelf geleerd en aan mezelf gewerkt. Het liedje Remedy voelde als een spiegel die ik mezelf voorhield. Alle songs op de plaat zijn een soort zelfreflectie of gaan over iets specifieks wat ik over mezelf te weten ben gekomen. Remedy voelde als de titel van die periode in mijn leven.’

Kun je iets meer vertellen over het nummer Indiana?

‘Indiana is het persoonlijke lied dat ik ooit heb geschreven. Het gaat over de nieuwsgierigheid die ik voel bij mijn adoptie. Nu ik wat ouder word, begin ik daar steeds meer over na te denken. Want: wat als ik niet door mijn Nederlandse ouders was geadopteerd en in Indiana was opgegroeid? Het uitbrengen van het liedje vond ik heel spannend. Het voelt een beetje ongemakkelijk, omdat het een heel persoonlijk verhaal is dat de buitenwereld nog niet van mij kent.’

Wat betekenen jouw songs voor je?

‘Het schrijven van liedjes kan helend werken. Ik merk dat het mij heel erg helpt met het verwerken van dingen, het is echt een uitlaatklep. Als het te druk is in mijn hoofd, kan ik het een plek geven in een lied. Ik probeer zo eerlijk mogelijk te zijn in mijn muziek. Daarom deel ik ook persoonlijke verhalen. Ik hoop dat mensen zich daarmee kunnen identificeren en een soort troost kunnen vinden. Mijn doel is om ervaringen te delen door middel van liedjes. Tired had ik bijvoorbeeld al een tijdje voor de Black lives matter-demonstraties geschreven. Op dat moment moesten mijn frustraties er uit, dus die schreef ik op. Pas daarna besefte ik dat het nummer ontzettend toepasselijk was voor de demonstraties.’

Beeld: Bibian Bingen