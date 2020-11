Even bellen met: Koen Kardashian. Hij brengt deze week zijn eerste boek ‘Gelukkig verloren’ uit.

Hoe gaat het met je?

‘Goed. Ik moet zeggen dat ik best zenuwachtig ben voor mijn boek, maar dat is vooral gezonde spanning. Ik ben er echt klaar voor. Het eindresultaat mag er zijn, ik ben er trots op. Ik had geen mooier cadeau aan mezelf kunnen geven dan het boek. Het heeft me echt laten groeien als mens.’

Waar gaat je boek over?

‘Ik maak eigenlijk de balans op van mijn leven van de afgelopen tien jaar. Vooral op het gebied van drank, drugs en feesten. Ik ben heel gelukkig, maar door het leven dat ik leid, voel ik me ook verloren. Vandaar de titel van het boek. Ik ga op zoek naar de vraag of deze levensstijl mij de afgelopen tien jaar gelukkig heeft gemaakt, want je wordt gewoon een ander soort mens van het feesten en de drank en drugs. Uiteindelijk is het boek heel anders geworden dan ik me had voorgesteld. Het is een veel eerlijker, heftiger boek geworden. Tijdens het schrijven ben ik mezelf echt tegengekomen. Je leert echt Koen van Dijk kennen in plaats van Koen Kardashian.’

Waar kwam het idee om een boek te schrijven vandaan?

‘Ik wilde het hoofdstuk van het tien jaar lang uitbundig feesten afsluiten. Een boek was het perfecte middel daarvoor. Samen met een ghostwriter ben ik gaan schrijven. Ik had eerst het idee dat het een soort de-verhalen-van-Koen-boek ging worden, maar dat veranderde tijdens het schrijven. Het is veel meer de diepte in gegaan.’

Hoe ervaar jij de tweede lockdown?

‘Erg ongezellig. Ik ben iemand die graag uiteten gaat en ervan houdt om onder de mensen te zijn. Nu bezoek ik mijn vrienden gewoon aan huis en blijf ik gezellig bij ze eten.’

Wat hoop je nog te bereiken in je leven?

‘Ik zou iets meer diepgang willen in mijn leven. Het boek is daar een goed begin van, want dat levensverhaal wilde ik echt graag delen. Een tweede boek staat niet op de planning, maar je weet nooit wat de toekomst brengt. Ik weet dat er meer is dan champagne en feesten. Ik wil mezelf meer blootgeven, bijvoorbeeld op Instagram of op televisie.’

