Even bellen met Leonie ter Braak: ‘Nu kan ik beter mijn mond houden’

Even bellen met: Leonie ter Braak. Want: ze gaat het programma ‘Kinderen kopen een huis’ presenteren, dat vanaf 24 maart bij SBS6 te zien is.

Waar gaat het programma over?

‘De titel zegt het al: ik ga met kinderen een huis kopen. Er zijn namelijk veel ouders die met de handen in het haar zitten. Zij willen graag verhuizen, maar de kinderen niet. De kinderen hebben namelijk hun eigen leven, hun eigen vrienden, hun eigen sportclubs. Ze zitten helemaal niet te wachten op een nieuw huis en een nieuwe omgeving. Veel ouders durven de stap daarom niet te zetten. Met dit programma machtigen de ouders hun kinderen om een huis te kopen. En dat gebeurt ook echt, helemaal volgens de regels. Voor even zijn de kinderen de baas. Dat werkt, want je ziet dat de kinderen het verhuizen ineens een stuk leuker gaan vinden.’

Gaat dat goed, kinderen die een huis kopen?

‘We hebben natuurlijk wel een makelaar bij ons, Geert. Hij helpt ons, maar verder hebben de kinderen het voor het zeggen. Kinderen kijken met een heel leuke bril naar huizen. Tijdens het maken van het programma hebben we de grootste lol gehad. Kinderen zeggen de gekste dingen en zijn daar bloedserieus in. Zo tikte bijvoorbeeld een van de kinderen tegen een muur en vroeg of die er ook uit gesloopt kon worden, zodat zijn kamer iets groter werd. En een meisje vroeg zich af of er genoeg ruimte was voor een pony in de wei. Kinderen kunnen zichzelf zo lekker centraal zetten.’

Zouden jouw kinderen een huis voor jullie mogen kopen?

‘Nee, nooit. Daar hoef ik bij mijn man echt niet mee aan te komen. Hij is binnenhuisarchitect, dus het is zijn werk. We zijn dag en nacht bezig met interieur en weten precies wat we wel en niet willen. Dat zouden we nooit uit handen durven geven.’

Je bent presentator, programmamaker en acteur, is er ook iets wat je echt niet kan?

‘Ik kan niet zingen, wat ik heel jammer vind. Ik had het best wel leuk gevonden als ik uit volle borst zonder gêne kon zingen. Dat doe ik nu ook wel, maar ik raak geen noot. Hoe leuk zou het zijn als iedereen thuis ervan kon meegenieten? Nu kan ik beter mijn mond houden. En waar ik ook jaloers op ben: van die muzikale families waarvan dan de vader gitaar speelt en de kinderen ernaast staan met viool en fluit. Dat vind ik zo cool. Maar die vlieger gaat bij ons thuis niet op.’

Even bellen met Leonie ter Braak is afkomstig uit VIVA 12-2021. Deze editie ligt t/m 30 maart in de winkel of kun je hieronder online bestellen.

Foto: William Rutten