Even bellen met: Linda Duits. Want: de schrijver en onderzoeker bracht onlangs een nieuw boek over seks uit.

Eindelijk weten wat seks is, is de titel van je boek. Weten we dat dan nog niet?

‘Nee, seks betekent in onze maatschappij verschillende dingen. Het meest voor de hand liggende is natuurlijk de daad: penissen die in vagina’s gaan. Maar dat is eigenlijk al een beperkte opvatting; niet iedereen heeft op die manier seks. Toen mij in een podcast werd gevraagd wat seks eigenlijk is, wist ik zelf ook geen goed antwoord te geven. Ik ben toen bij mensen die beroepsmatig met het onderwerp bezig zijn, gaan rondvragen en die kwamen met uiteenlopende antwoorden. Het antwoord op de vraag bleek niet in een column te passen en zo is mijn boek er gekomen.’

Wat kunnen we van je boek verwachten?

‘In elk hoofdstuk beantwoord ik drie vragen: wat is er aan de hand? Hoe is dat zo gekomen? En: kan het ook anders? We leggen bijvoorbeeld veel nadruk op de eerste keer seks en de eerste keer wordt dan ook vrijwel altijd gezien als penetratieseks. Maar alle dingen die we in de aanloop daarnaartoe doen, zoals vingeren, voelen of orale seks, tellen niet echt mee. Ik zoek uit hoe het komt dat we de eerste keer penetratieseks zo belangrijk vinden. Maar ook of er alternatieven zijn en of we seks op een andere manier kunnen benaderen. Ik hoop dat lezers na het lezen van mijn boek seks als minder moeilijk of ingewikkeld zien.’

Je zegt dat mensen nooit alleen zijn in de slaapkamer. Hoe bedoel je dat?

‘Zelfs als je seks in je eentje hebt, is het bijna alsof er tientallen mensen in de slaapkamer om je heen staan. Je hebt namelijk bewust en onbewust – van de media, je ouders, vrienden en op school – allerlei opvattingen en ideeën over seks meegekregen. Wat normaal en gezond is bijvoorbeeld en dat komt niet altijd overeen met je eigen fantasieën. Veel mensen schamen zich voor de dingen waarover ze fantaseren, maar hoe jij naar jezelf kijkt en naar je eigen seksualiteit hangt samen met je opvattingen over seks.’

Het nieuwe jaar komt eraan, welke sekstrend kunnen we verwachten?

‘Het eerste deel van 2021 zal sober zijn; het duurt nog even voordat we allemaal zijn ingeënt. Ik denk dat er daarna veel gesekst gaat worden. Veel onenightstands dankzij de dansvloer en festivals. Misschien dat mensen die nu in een relatie zitten en lange tijd dicht op elkaar hebben gezeten, weer eens buiten de deur gaan kijken. Uiteindelijk hoop ik dat we volgend jaar meer van anderen kunnen genieten en dat het een heel orgastisch en extatisch jaar wordt.’

