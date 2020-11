Marieke Elsinga over ‘I can see your voice’: ‘Het is vooral hilarisch’

We belden even met Marieke Elsinga. De presentatrice zit in het panel van het nieuwe televisieprogramma ‘I can see your voice’.

Hoe gaat het met je?

‘Goed! Ik vind het heerlijk dat het weer herfst is. Lekker vroeg donker, kaarsjes aan en op tijd naar bed. Ik ben, net zoals iedereen, de coronacrisis een beetje zat, maar ik heb mazzel dat mijn normale ritme gewoon doordraait. Ik zie Mattie elke ochtend en kan met Luuk Ikink bij Boulevard kletsen over zijn nieuwe puppy.’

Wat kunnen we verwachten van I can see your voice?

‘Zes kandidaten doen alsof ze kunnen zingen; ze halen alles uit de kast om het panel te laten geloven dat ze een goede zanger zijn. Ik zit in het panel met Fred van Leer, Samantha Steenwijk, Jeroen van Koningsbrugge en Ronnie Flex, en wij moeten erachter zien te komen wie van de zes er echt kan zingen. Die kandidaat doet een duet met een Nederlandse artiest, maar dat kan dus totaal vals zijn. Het is vooral hilarisch. We hebben ontzettend veel lol met elkaar. Zo was ik ervan overtuigd dat een meisje echt een artiest was. Maar toen ze ging zingen, was het net een kraai. Zo lollig.’

Je bent druk. Hoe houd je alle ballen hoog?

‘Ik hou van afwisseling. Daarom houd ik het zo goed vol. Elke ochtendshow is anders en bij RTL Boulevard heb ik een andere rol. Ik moet de touwtjes strak houden, omdat het live televisie is. I can see your voice is wéér heel anders. Uit die verschillende dingen haal ik energie. En als ik rust wil nemen, ga ik puzzelen. Duizend stukjes, doe je lekker lang mee. Heerlijk, want ook lekker offline.’

Op Instagram gaf je aan dat je liever wil zijn voor je uiterlijk. Is dat al een beetje gelukt?

‘Ik wil leren om trots te zijn op mijn lijf. Mijn lichaam houdt me op de been: ik kan vroeg opstaan en ik ben weinig ziek. Toch ben ik nog steeds kritisch over dat ene vetrolletje. Het is oneerlijk naar mezelf, daar wil ik vanaf. Ik kijk met veel bewondering naar Miljuschka (Witzenhausen, red.), die is daar echt een voorvechter in. Ik vind haar een prachtvrouw van binnen en van buiten. Aan de ene kant wil ik uitdragen dat iedereen prachtig is zoals ie is, maar aan de andere kant heb ik ook mijn eigen demonen. Dat stemmetje in mijn hoofd dat zegt dat ik slanker moet zijn. Over vijf jaar kijk ik terug en denk ik: wat stelde ik me aan.’

I can see your voice is vanaf 29 oktober te zien op RTL4.

