Even bellen met Martijn Koning: ‘Het internet geeft je soms de indruk dat de hele wereld je haat’

Even bellen met: Martijn Koning. Want: hij is panellid in ‘Goed fout’, dat elke zondag om 21.20 uur te zien is op NPO 3.

Wat is Goed fout voor programma?

‘Het is heel actueel, want het haakt in op dingen die nu spelen. In elke aflevering worden verschillende fragmenten getoond. Daarbij stellen Katja Schuurman, Edson da Graça, ik en de gasten steeds de vraag: kun je dit wel of niet zeggen? We zagen regelmatig dingen voorbijkomen die nu echt niet

meer zouden kunnen. Wendy van Dijk had bijvoorbeeld ooit een programma waarin mensen in ruil voor duizend euro een opdracht deden. Zo moest een man uit vijf vrouwen de borsten van zijn vrouw zoeken. De vrouwen stonden achter een kartonnen muur en de man moest door te ruiken en voelen de juiste boezem aanwijzen. Nu zouden we denken: wat gebeurt hier in hemelsnaam?! Het gebeurt ook andersom: het moment dat Justin Timberlake het topje van Janet Jackson opentrok tijdens hun optreden, vond ik toen bijvoorbeeld schokkender dan dat ik het nu zou vinden.’

Hoe kijk jij naar de cancelcultuur in Nederland?

‘Dat mensen met z’n allen naar iemand gaan wijzen, vind ik verkeerd. Wat ik wél interessant vind, is dat social media je zomaar kan cancellen, zoals bij Bilal Wahib of Trump. Ze gooien je zomaar van zo’n platform af, zonder overleg, zonder wetten, zonder rechter. In deze twee gevallen werden de platformen misbruikt, dus vind ik dat die bedrijven alle recht hebben om dat op zo’n moment te doen.’

Je hebt zelf ook de cancelcultuur ervaren, hè?

‘Zodra ik op het podium stond, begonnen mensen mij al te cancellen, haha. Bij elk nieuw ding dat ik doe, krijg ik er weer een nieuwe ‘fanclub’ bij die zijn mening klaar heeft liggen. Maar het interesseert me niks, want het gebeurt allemaal online. Het internet geeft je soms de indruk dat de hele wereld je haat, maar als je vervolgens buiten komt, hoor je alleen de vogels fluiten.’

Wat houdt je naast dit programma bezig in coronatijd?

‘Ik ben sinds de pandemie druk bezig met de Knorrepodcast. Daar wordt steeds meer naar geluisterd, dus dat begint nu echt te lopen. Daarnaast werk ik aan een nieuwe theatershow, waarin ik ook veel inhaak op de cancelcultuur. Ook heb ik verschillende hobby’s weer opgepakt, zoals tekenen en liedjes schrijven, voor mezelf en voor anderen. Én ik snap nu eindelijk hoe videobewerkings-software als Premiere Pro en dat soort zaken werken.’

Foto Martijn Koning: Maaike van Haaster