Even bellen met: Meis. Want: de zangeres heeft de vijfde single van haar debuut-EP EEN uitgebracht.

Hoe gaat het met je?

‘Volgens mij wel oké. Het is heel spannend om een plaat uit te brengen. Ik ben er deels heel excited over, maar ben ook zenuwachtig. De liedjes die ik heb gemaakt, zijn passages uit mijn dagboek. Ik deel een heel persoonlijk stukje van mezelf met mensen die ik niet ken en die mogen er dan allemaal iets van vinden. Als iemand mijn muziek niet zo tof vindt, wordt het lastig om dat niet persoonlijk op te vatten.’

Wat kunnen we van je EP verwachten?

‘Het is een intiem en autobiografisch album met als rode draad het thema eenzaamheid. Elk liedje staat voor een ander stukje van mezelf of een manier waarop ik mij eenzaam gevoeld heb. Ik heb het songwriten gebruikt om mijn gevoelens van me af te schrijven en haalde daar veel kracht uit. Het grappige is dat de EP in 2019 al af was, maar de lancering moest door alle maatregelen uitgesteld worden. Ik denk dat het zo heeft moeten zijn, want zo veel mensen hebben zich eenzaam gevoeld tijdens de pandemie. Nu heeft het album alleen maar meer betekenis gekregen. Ik hoop dat nog meer mensen zich kunnen herkennen in de muziek en er wellicht wat steun uit kunnen halen.’

Je maakt liedjes over grote onderwerpen als eenzaamheid, knokken tegen pech en gefrustreerd blijven hangen in ontkenningsfases. Waar komt die drang vandaan?

‘Ik denk dat er lange tijd een taboe heeft gerust op delen dat het niet goed met je gaat. Het afgelopen jaar hebben we steeds meer ruimte gekregen om over onze gevoelens te praten zonder dat anderen zich geen houding wisten te geven of juist met ongevraagd advies aan kwamen zetten. Het fijne aan muziek vind ik dat het gewoon even luisteren is. Ik denk dat ik dat wil delen met de medemens, dat als iemand vertelt dat het niet goed gaat je dit niet meteen hoeft op te lossen. Het is ook heel fijn wanneer er naar je wordt geluisterd en je je gehoord voelt.’

Wat kunnen we nog meer van je verwachten?

‘Ik sta op 19 juni in de Melkweg in Amsterdam. Ik kan niet wachten om weer op het podium te staan. Verder neem ik binnenkort de eerste aflevering van mijn podcast op over het maken van autobiografische muziek. Met bevriende makers ga ik bijvoorbeeld in gesprek over hoeveel je met het publiek durft te delen. Mijn eerste gast wordt Rikki Borgelt, de zangeres van de band Rondé.’

Deze ‘Even bellen met’ met Meis lees je in VIVA-20-2021. Deze editie ligt vanaf 19 mei in de winkel.

Foto Meis: Félice Hofhuizen