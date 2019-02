De 28-jarige actrice en zangeres scoorde een hit met Lekker met de meiden en bracht afgelopen week op Valentijnsdag de videoclip uit van haar nieuwe single: Hou je bek en bef me.

Lize Korpershoeks katten Dirk en Dennie spelen in je nieuwe clip. Hoe dat zo?

‘Ik wilde een clip maken waarin alle rollen omgedraaid zijn. Waarin halfnaakte mannen om me heen dansen en harige katjes op mijn schoot zitten, in plaats van een stoere hond aan een ketting. Het was even afwachten hoe Dirk en Dennie het zouden doen, maar het ging perfect. Ze waren de hele tijd lekker aan het likken, want ik had ook wat kattenvoer meegenomen. Leukere shots kun je niet krijgen.’

Waar haal jij inspiratie voor je liedjes vandaan?

‘Hou je bek en bef me bedacht ik toen ik met een jongen mee naar huis was gegaan. We waren al een uur aan het kletsen en ik dacht: ik heb hier helemaal geen zin in. Laten we gewoon met elkaar naar bed gaan.’

Hoe verklaar jij het succes van Lekker met de meiden?

‘Wat ik doe bestond nog niet. Het zijn liedjes die gaan over de tijd van nu, maar met verstaanbare teksten. Ik ben niet zo van de straat en praat ABN, maar wil wel hippe muziek maken. Daarbij is de tekst in Lekker met de meiden heel herkenbaar. Al had ik het succes totaal niet verwacht. Ik deed alles heel impulsief en was met alles te laat. Toen de streams door het dak gingen dacht ik: oh kut, ik moet nog een liveshow regelen en oh kut, misschien ook wat merchandise. Ik was totaal overdonderd. Inmiddels is de single 3,5 miljoen keer gestreamd en sta ik 24 en 28 maart en 2 april in een uitverkocht Paradiso. Er komt ook een clubtour aan.’

Was meedoen aan De slimste mens ook zo impulsief?

‘Ik werd gevraagd en zei meteen ja. Pas achteraf hoorde ik dat veel mensen twijfelen om mee te doen. Ik heb zeker gekke dingen gezegd, zoals ‘doggy style!’ en ‘neuken!’, maar laat ik twitterend Nederland bepalen of ik slim ben of niet? Dat weet ik echt zelf wel. Ik zie liever een spontaan persoon op tv dan een slimme Einstein. Al heb ik het gevoel dat televisiekijkers liever willen dat je normaal bent. Als je een béétje uitgesproken bent, vinden mensen je hysterisch en irritant. Dan denk ik: nou mensen, wen er maar aan. Er komt een zomersingle aan, ik ga op festivals optreden en in oktober kom ik – als het lukt – met een EP of album. Dus jullie zijn nog lang niet van me af.’

