Even bellen met Miljuschka Witzenhausen: ‘Ik eet werkelijk alles’

Even bellen met: Miljuschka Witzenhausen. Want: ze presenteert het programma Snackmasters, dat elke dinsdag om 20.30 uur te zien is op RTL 4.

Wat is het voor programma?

‘Acht chef-koks, onder wie Ron Blaauw en Hans van Wolde gaan de strijd met elkaar aan om een iconische snack zo identiek mogelijk na te maken. Om chefs die een redelijke sterrenhemel bij elkaar hebben gekookt iets simpels als een Hamka’s-chipje te zien maken, is natuurlijk best gek. Je zou denken dat dat makkelijk voor ze is, maar het is een nachtmerrie. Ik ga tijdens het programma de fabriek in om te kijken hoe de snacks worden gemaakt en Martijn Krabbé staat bij de chefs in de keuken om een helpende hand te bieden.’

Waar mogen we jou voor wakker maken?

‘Heb je eventjes, want dat is niet één gerecht. Ik eet werkelijk alles. Sowieso is cheesecake altijd een goed idee. En toen ik net bevallen was, had ik zin in gebakken lever met uien en spek. Maar een goeie tosti vind ik op z’n tijd ook heerlijk. Het hangt er bij mij echt van af in welke mood ik ben en waar ik trek in heb.’

Je maakt op dit moment ook een podcast, Eetgeheimen. Wie zou je daar heel graag nog voor willen spreken?

‘Met de podcast duik ik natuurlijk via verhalen over eten in het leven van mijn gasten. Het lijkt mij heel leuk om Mark Rutte hierover aan de tand te voelen, omdat ik denk dat de manier waarop we met eten omgaan behoorlijk verkeerd is. Ik denk dat dat de oorzaak is van veel problematiek in onze maatschappij. Ik ben heel benieuwd hoe hij met eten is opgegroeid en hoe hij er tegenaan kijkt.’

Via Instagram zet je je in voor body positivity, waar komt die drang vandaan?

‘Ik denk dat iedereen weleens struggelt met z’n zelfbeeld. Op dit moment zie je in de mainstream media een soort ideaalbeeld dat voor velen niet haalbaar is. Door jezelf daaraan te spiegelen, krijg je in mijn optiek een ongezonde relatie met eten. Daarom denk ik dat het heel mooi zou zijn als er een meer divers beeld ontstaat, zodat je jezelf kunt spiegelen aan iets waar je jezelf in herkent. Gelukkig is er op social media al een grote beweging gaande. Ik denk dat we nu op tachtig-twintig zitten: tachtig procent perfecte plaatjes en twintig procent eerlijke foto’s. Ik hoop dat we uiteindelijk naar fiftyfifty gaan.’

Foto Miljuschka Witzenhausen: Brunopress