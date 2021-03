Even bellen met Miriam Guttmann: ‘Ik voer liever echte gesprekken en maak connecties met de mensen die ik spreek’

Deze week in Even bellen met spreken we Miriam Guttmann. Want: ze maakte een docuserie over de omstreden fertiliteitsarts Jan Karbaat.

Wat kunnen kijkers van Het zaad van Karbaat verwachten?

‘Heel veel verschillende perspectieven op de zaak en een aantal nieuwe onthullingen over Karbaat. In de eerste aflevering zie je wat er precies is gebeurd en hoe dit heeft kunnen gebeuren. In de tweede maak je kennis met de donorkinderen, zie je hoe het voor hun is om bij zo’n groep te horen en leer je door gesprekken met wettige familieleden van Karbaat de spermadokter beter kennen. Ik denk dat het verhaal in eerst instantie heel absurd lijkt en als iets wat heel erg ver van je afstaat, maar ik hoop dat de kijker zich toch in het verhaal zal herkennen omdat diegene ook iemands kind of ouder is.’

Wat vond je het meest indrukwekkende aan het maken van deze serie?

‘Het feit dat biologie en genetica zoveel invloed heeft. In de tweede aflevering zie je dat een paar kinderen elkaar voor ’t eerst ontmoeten in een café. Ze blijken dezelfde soort humor en dezelfde handen en voorhoofden te hebben en heel veel zijn dokter geworden. Ze voelden direct een sterke intrinsieke klik met elkaar. Ik vond het bijzonder om daar getuige van te zijn.’

Als je één vraag aan Karbaat had kunnen stellen, welke was dat dan geweest?

‘Ik heb eens gedroomd dat ik hem mocht interviewen en toen op het moment suprême een black-out kreeg. Als ik Karbaat had kunnen spreken, had ik natuurlijk gevraagd waarom hij het heeft gedaan. Dat blijft nu toch een beetje gissen. Gelukkig heb ik een archieffilm over hem kunnen vinden en gesproken met een van zijn familieleden. Hierdoor heb ik toch een goed beeld gekregen van hoe hij was.’

Je houdt ervan taboedoorbrekende onderwerpen aan te kaarten in je documentaires. Waar komt die drang vandaan?

‘Ik denk dat dit komt omdat ik niet zo fan ben van praten over koetjes en kalfjes. Ik voer liever echte, diepe gesprekken en maak connecties met de mensen die ik spreek. Ik kreeg van veel mensen de vraag hoe ik iedereen zo ver heb gekregen hun verhaal op camera te vertellen. Maar ik geloof dat als je genoeg tijd met iemand doorbrengt en iemand je vertrouwt je alles aan iemand kunt vragen.’

Het zaad van Karbaat wordt 1, 8 en 15 maart om 20.30 uur uitgezonden op NPO2.

Even bellen met Miriam Guttmann is afkomstig uit VIVA 09-2021. Deze editie ligt t/m 9 maart in de winkel of kun je hieronder online bestellen.

Beeld: Jitske Schols