Even bellen met: Nicolette Kluijver. Want: ze presenteert het nieuwe huizenprogramma ‘De perfecte verbouwing’.

Hoe gaat het met je?

‘Heel goed! Ondanks corona ziet mijn leven er normaal uit. Omdat ik longkanker heb gehad, ben ik altijd bang dat er iets mis is met mijn lijf. Vooral in het begin van de lockdown in maart was ik bang om ziek te worden, maar daar ben ik nu minder mee bezig. Door deze periode zie je maar weer hoe belangrijk gezondheid is. Ik denk dat we dat nog weleens vergeten in onze drukke levens.’

Wat gaan we zien in De perfecte verbouwing?

‘Elke aflevering volgen we een stel dat niet blij is met hun huis. Ze hebben geen idee hoe ze de verbouwing moeten aanpakken en dan komen ze bij mij in de studio terecht. Met een virtualrealitybril krijgen ze twee ontwerpen van hun verbouwde huis te zien, gemaakt door twee toparchitecten. Het gaat niet alleen om een likje verf, maar over uitbouwen en muren verplaatsen. Een heel nieuw huis. Vervolgens kiest het stel een van de ontwerpen en dan gaan we aan de slag. We zijn bijna een jaar bezig geweest met de opnames, die begonnen al vóór corona. Gelukkig kon alles doorgaan, maar wel met een kleiner team.’

Hoe handig ben je zelf?

‘Mijn vader is timmerman en omdat we vroeger samen dingen maakten, ben ik best handig. Ik vind het leuk om af en toe een tweedehands kastje op te knappen, maar zo’n megaverbouwing heb ik nog nooit meegemaakt. Ik vind het heel tof om te zien, maar wel bij een ander! Ik zou er zo veel stress van krijgen. Persoonlijk hecht ik ook meer waarde aan de sfeer van een huis en minder aan een huis an sich. Ik vind het belangrijk dat de deur altijd open staat, dat iedereen welkom is. Zolang ik m’n familie en dieren om me heen heb, zou ik overal kunnen wonen. Misschien dat ik mijn huis opknap als de kinderen ouder zijn, maar er wordt nu nog volop in geleefd. De muren worden gebruikt als kleurplaat en we hadden laatst een nestje puppy’s; dat brengt de nodige rommel met zich mee.’

Wat kunnen we nog meer van je verwachten?

‘Uiteraard doen we er alles aan om in 2021 wél een nieuw seizoen van Expeditie Robinson neer te zetten! Ik wil in elk geval bijdragen aan een betere wereld voor dier en milieu. En ik wil gezond blijven en veel tijd doorbrengen met m’n familie. Dan ben ik een tevreden mens.’

De perfecte verbouwing is vanaf 6 januari wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.