Even bellen met: Nona. Want: de zangeres heeft haar nieuwe single ‘Forever yours’ uitgebracht.

Hoe gaat het met je?

‘Naar omstandigheden goed. Muziek is mijn leven, dus ik vind de coronamaatregelen heel rot. Vooral live optreden mis ik heel erg. Daarnaast vind ik het een beetje eng, omdat niemand weet wanneer het eindelijk weer wél kan. Toen corona uitbrak in Nederland zat ik midden in m’n eerste clubtour. Daarnaast zou ik deze zomer optreden bij onder andere Pinkpop en North Sea Jazz. Ik was al druk aan het repeteren met de band. Het was flink balen toen alles in één klap wegviel. Gelukkig ben ik nu veel aan het schrijven in de studio en mijn nummers voelen steeds meer eigen.’

Hoe vul je je dagen nu je niet kunt optreden?

‘Ik ben vooral bezig geweest met nieuwe muziek maken en schrijven in de studio. In het begin van de lockdown heb ik zelfs even een bijbaan gehad. Het was lastig om iets te vinden, maar uiteindelijk kon ik aan de slag als orderpicker in een magazijn. Gelukkig kwam de overheid na een paar maanden met een tegemoetkoming. Maar ik heb nog steeds geen inkomsten uit live optredens, dus financieel is het nog steeds passen en meten.’

Waar gaat jouw nieuwe nummer Forever yours over?

‘Ken je dat gevoel dat je een zwak hebt voor iemand? Dat heb ik met een oude liefde. Ik weet dat ik hem beter niet tegen kan komen, want dan is het verliefde gevoel meteen weer helemaal terug. Hij heeft ook een zwak voor mij, dus dat houdt elkaar in stand. Een relatie zit er niet in, dat werkt niet tussen ons. Ook al weten we dat het nergens naartoe gaat, we komen toch steeds weer bij elkaar terug. Ik vond het extra spannend om dit nummer uit te brengen, omdat ik nu niet aan het publiek kan peilen hoe het binnenkomt.’

Waar sta je over vijf jaar?

‘Dan heb ik hoe dan ook veel nieuwe muziek uitgebracht. Ik hoop dat ik dan op een podium sta van een festival als Coachella, met een groot publiek zónder mondkapjes. Gewoon één groot feest! Verder zou ik heel graag een eigen appartement willen hebben in een grote stad. Ik woon nu gedeeltelijk bij de studio en gedeeltelijk bij mijn moeder in Uden. Een eigen plekje, waar je ook nog eens zo de stad in loopt, lijkt me heerlijk.’

