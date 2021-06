Even bellen met Paula van der Oest: ‘Het is best een verslavend vak’

Even bellen met: Paula van der Oest. Want: de regisseur maakte de film Love in a bottle die vanaf 24 juni in de bios te zien is.

Hoe ontstond het idee voor deze film?

‘Ik begon met schrijven toen in het voorjaar van 2020 alles tot stilstand kwam. We zaten ineens in een nieuwe situatie, moesten binnen blijven en wisten totaal niet wat ons te wachten stond. Ik begon me af te vragen hoe dat nu zou gaan als je net een leuk iemand bent tegengekomen, maar je de deur niet uit kan. Hoe pak je dat aan, een nieuwe liefde tijdens een pandemie? Ik vind het altijd leuk om met bepaalde acteurs in mijn achterhoofd te schrijven en heb toen Hannah Hoekstra en James Krishna Floyd benaderd. Ik heb steeds een aantal scènes geschreven en facetimede daarna met Hannah en James om ze te bespreken. Daar is het script voor Love in a bottle uitgerold.’

Wat kunnen kijkers van de film verwachten?

‘Lucky en Miles, de twee hoofdpersonages, ontmoeten elkaar op het vliegveld, terwijl ze allebei haastig onderweg zijn naar huis omdat de wereld op slot gaat. De film speelt zich af in een korte periode waarin ze thuis in quarantaine zitten. Omdat ze zoveel ongestoorde tijd samen kunnen doorbrengen, in hun bubbel zonder invloeden van buitenaf, delen ze veel en worden hun gesprekken al gauw heel intiem. Het is alleen nog maar de vraag of hun relatie ook standhoudt als ze straks weer uit hun online bubbel kunnen stappen. Als kijker kijk je mee naar hun videogesprekken, waardoor het net is alsof je bij ze bent en de film heel intiem voelt.’

Is films maken voor jou leuk of innerlijke noodzaak?

‘Als het alleen maar leuk was geweest, was de teller, dit is ondertussen al mijn veertiende film, al eerder blijven steken. Het is misschien cliché, maar ik vind het heerlijk om onderdeel te zijn van een groepsproces. Dat je samen met de cameraman en acteurs kijkt hoe je iets naar een hoger niveau kan tillen. Je bent even in een gezamenlijke bubbel iets nieuws aan het creëren. Het is best een verslavend vak.’

Is er nog een onderwerp dat je graag zou willen tackelen in een volgende film?

‘Ik ben al een tijdje bezig met een historische film over Mata Hari. Ik vind haar zo’n iconische en bijzondere vrouw. Ze was een heel moderne vrouw voor het tijdperk waarin ze leefde. Ze durfde haar eigen weg te bewandelen, maar werd vervolgens beschuldigd van dubbelspionage. Het wordt een grote film, dus het zal nog wel even duren voordat ie te zien is.’

Deze ‘Even bellen met’ met Paula van der Oest lees je in VIVA-24-2021. Deze editie ligt vanaf 16 juni in de winkel.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?