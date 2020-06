We belden met Pete Wu, want: in zijn docuserie Pete en de bananen onderzoekt de journalist liefde en daten als Chinese Nederlander.

Wat zien we in de docuserie?

‘Ik heb het gevoel dat ik niet alles uit mijn liefdesleven haal en dat dat te maken heeft met mijn afkomst; hoe mijn ouders me hebben opgevoed en hoe de maatschappij naar mij kijkt. Aziatische mannen worden in films nooit als sexy seksgoden neergezet. In Pete en de bananen bespreek ik mijn onzekerheden over de heersende westerse schoonheidsidealen en de racistische uitspraken (‘No Asians’) die ik tegenkom op datingprofielen. Tijdens mijn zoektocht ga ik langs bij psychologen, bruiden, sekstelefonistes en fotomodellen. Ik ga op date en eindig waar het allemaal begon: bij mijn eigen ouders.’

Vanwaar de naam Pete en de bananen?

‘Toen ik puber was, zei mijn moeder: ‘Je bent heel Nederlands, maar je zal er altijd als een Aziaat uitzien’. Geel vanbuiten, wit vanbinnen. Net als een banaan. Voorheen swipete ik Aziaten op Tinder naar links, omdat ik ze niet aantrekkelijk vond. Best gek, want als mijn ouders in China waren gebleven, had ik waarschijnlijk wel een Aziaat gedatet. Ook míjn beeldvorming over wat aantrekkelijk is, is gevormd door media die ik hier in het westen consumeer. Om te kijken of mijn beeld over de liefde verandert, ga ik in de serie voor het eerst op date met een andere Chinese Nederlander. We begrepen elkaars situatie; hij is ook gay en we hebben dezelfde afkomst.’

Hoe is je datingleven nu?

‘Ik zou niet meer zo snel een Oost-Aziaat naar links swipen, maar hem een kans geven. Ik wil mijn beeldvorming ook veranderen. In coronatijd heb ik één wandeldate gehad, op veilige afstand. In het begin heb ik niemand gezien, die rust vond ik wel even lekker. Maar na zes weken vond ik het saai worden. Het is jammer dat je geen spontane dingen kunt voorstellen. Hopelijk kan dat binnenkort weer.’

Pete en de bananen is te zien via vpro.nl/dorst.

