Even bellen met Pim Verlaan: ‘Je grootste vijand is je emotie’

Want: hij maakt samen met Milou Brand de podcast Jong beleggen.

Hoe is het idee voor de podcast ontstaan?

‘Ik had mijn bedrijf verkocht en kreeg daardoor in een keer wat kapitaal, maar ik wist niet helemaal wat ik met dat geld moest doen. Na wat gesprekken met vermogensbeheerders en andere ondernemers kwam ik al snel tot de conclusie dat niemand anders mijn geld beter zou kunnen beheren dan ikzelf. Ik ben de wereld van beleggen in gedoken en heb het mezelf aangeleerd. Na een tijd raakten vrienden en familie steeds meer geïnteresseerd en begon ik er meer over te delen. Ik had nu de tijd en besloot er een podcast over te maken.’

Wat kunnen luisteraars verwachten?

‘In de podcast leg ik in jip-en-janneketaal uit hoe beleggen werkt. Mijn co-host Milou is een startende belegger en het is mijn doel om het op zo’n manier uit te leggen dat ook zij snapt waar het over gaat. Ik stel me kwetsbaar op en deel mijn eigen portfolio. Zo probeer ik luisteraars mee te nemen in mijn leercurve, in de hoop dat zij daar iets van opsteken.’

Is het zo midden in een pandemie een slim moment om met beleggen te beginnen?

‘Het beste moment om te beginnen met beleggen is gisteren. Op korte termijn gaat de markt heel erg heen en weer en heb je af en toe een correctie, maar op de lange termijn gaat de beurs eigenlijk altijd omhoog. Zo gaat het al tweehonderd jaar. Door de pandemie kun je voor lagere bedragen een aandeel kopen en dat heeft alleen maar meer positieve effecten op de lange termijn. Ondertussen is de beurs weer volledig hersteld, maar dit moet je er niet van weerhouden om te starten met beleggen.’

Wat is de meest voorkomende fout die mensen maken met beleggen?

‘Je grootste vijand is je emotie. Je moet eigenlijk tegen jezelf zeggen: ik ga de komende dertig jaar vijftig euro per maand inleggen en daar hou ik me aan. Dan heb je over een tijd een heel hoog rendement. De valkuil is alleen dat je elke dag kunt zien wat er met je aandelen gebeurt. Als mensen door een correctie in de rode cijfers komen, raken ze vaak in paniek en verkopen ze de aandelen. Dat is het domste wat je kunt doen. Het is zonde om te verkopen op het laagste punt, je wilt juist op het laagste punt kopen. Aan het begin van de coronacrisis stond ik 32.000 euro in de min, maar dat heb ik weten om te keren naar een winst van 35.000 euro. Juist door structureel te blijven bijkopen en verder helemaal niks te doen.’

Even bellen met Pim Verlaan is afkomstig uit VIVA 07-2021. Deze editie ligt t/m 23 februari in de winkel of kun je hieronder online bestellen.