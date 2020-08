Rapper Donnie: ‘Koken is mijn passie en lullen kan ik ook’

We belden even met rapper Donnie. Want: vanaf 10 augustus presenteert hij het tv-programma Donnie aan de Kook.

Een rapper met een kookprogramma, hoe kwam dat zo?

‘Ik kom uit de tijd dat Cas Spijkers met zijn hoge witte koksmuts nog op televisie kwam. Dat was echt mijn held. Na de banketbakkersschool en de hotelschool heb ik ook een tijdje als kok gewerkt. Koken is mijn passie en lullen kan ik ook. Toen ik werd benaderd om de favoriete gerechten van bekende Nederlanders in een veganistisch jasje te steken, kon ik geen nee zeggen. Dit is een jongensdroom die uitkomt.’

Ben jij dan ook de kok in huis?

‘Ik ben goed in pasta’s en heb zo mijn gerechten. Voor mij werkt het ook aanstekelijk. Als ik een keer heb gekookt en het pakt goed uit, wil ik het meer doen. Maar in de praktijk wissel ik het een beetje af met mijn vriendin, die kookt ook erg lekker. Ze wordt steeds beter in het koken van Poolse gerechten. Lazanki, een Pools pastagerecht, is dan mijn favoriet.’

Voor welk gerecht mogen we je wakker bellen?

‘Een bamischijf, ik ben een simpele man. Ik heb in mijn leven zo veel bamischijven gegeten, dat het me niet zou verbazen als ik uiteindelijk als bamischijf terug op aarde kom. Het is echt mijn favoriete snackbarsnack en ook nog vegetarisch. Door mijn vriendin eet ik steeds meer veganistisch. Het is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor je gezondheid. Als ik mensen met mijn programma kan stimuleren om minder vlees te eten ben ik blij.’

Je bent dit jaar vader geworden; lukt het vroege opstaan een beetje?

‘De eerste week was heel zwaar, maar het gekke is dat je dat ook zo weer bent vergeten. De tijd gaat zo snel voorbij en hij verandert elke week. Hij is nu net een half jaar geworden en begint een beetje te brabbelen en te kruipen. Het is echt mijn gappie en zo’n lachebekkie. Ik ben geen ouwe lul geworden, maar hij heeft me wel wat rustiger gemaakt. Ik heb zelf nooit een vader gehad en wil er voor hem wel altijd zijn. Ook na een late avond in de studio sta ik ’s ochtends gewoon op om hem zijn eerste flesje te geven.’

Donnie aan de Kook is vanaf 10 augustus wekelijks om 15.00 uur te zien op het YouTube-kanaal van NPO 3.

