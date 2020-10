Ryanne van Dorst: ‘In de nacht komt er veel creativiteit bij mij naar boven’

We belden even met: Ryanne van Dorst. Want: ze presenteert vanaf 13 oktober het nieuwe seizoen van Nachtdieren.

Wat kunnen we verwachten van het nieuwe seizoen?

‘Toen ik werd gevraagd voor nog een seizoen, moest ik even nadenken. Ik dacht dat we wel genoeg van Nederland in de nacht hadden gezien. Maar toen kwam de pandemie en lag het dagelijkse leven stil. Ik werd benieuwd wat er in die tijd ’s nachts op straat gebeurde. Vanuit mijn huis zag ik namelijk niks gebeuren. Mensen die nu op straat zijn, hebben een goede reden om ’s nachts wakker te zijn.’

Kun je een tipje van de sluier oplichten over de mensen die je gesproken hebt?

‘In Haarlem kwam ik diep in de nacht een aardig beschonken man tegen, hij was zijn hond aan het uitlaten. Hij vertelde mij dat hij tijdens de lockdown twee dierbaren had verloren. Het was aan hem te merken dat hij veel verdriet had en echt behoefte had om met iemand te praten.’

Hoe lastig is het om naar zo’n verhaal te luisteren met alle coronamaatregelen?

‘Heel lastig. Als iemand een emotioneel verhaal vertelt, wil je toch dichter bij iemand zitten om de afstand kleiner te maken. Nu moet ik het doen met mijn blik en woorden. Ik probeer niet te blijven hangen in de moeilijkheden die de coronamaatregelen met zich meebrengen. De nacht gaat namelijk maar door: het ene moment stort iemand zijn hart bij me uit en een kwartier later lig ik bij een webcamgirl op bed met dildo’s te spelen.’

Hoe ervaar je deze tijd zelf?

‘Normaal gesproken ben ik echt een nachtmens. In de nacht komt er veel creativiteit bij mij naar boven. Ik schrijf ’s nachts bijvoorbeeld veel. Door de coronacrisis zat ik opeens hele dagen thuis en merkte ik dat ik overdag ook de rust kon vinden die ik anders ’s nachts opzocht. Ik ga nog steeds niet vroeg naar bed, maar ik ben ook niet meer tot vijf uur ’s ochtends wakker. In april heb ik met mijn band een plaat uitgebracht. We zouden door Europa gaan touren, maar dat is afgezegd. Het doet best pijn, want muziek is mijn grote liefde. Toch wil ik niet klagen, want ik heb natuurlijk nog mijn tv-werk.’

Nachtdieren is vanaf 13 oktober om 22.00 uur te zien bij BBNVARA op NPO3.

Even bellen met is afkomstig uit VIVA 41-2020. Deze editie ligt t/m 13 oktober in de winkel of kun je hieronder online bestellen.