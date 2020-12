Sarah Chronis over Zwaar verliefd 2: ‘Het is een echte feelgoodfilm’

Even bellen met: Sarah Chronis. Want: de actrice speelt in de film ‘Zwaar verliefd 2’ die vanaf 17 december in de bioscoop is te zien.

Hoe is het met je?

‘Goed, ik ben blij dat ik eindelijk mag vertellen over de nieuwe film. Verder vul ik mijn dagen tijdens deze tweede halve lockdown voornamelijk met veel wandeldates. In plaats van afspreken met vriendinnen in een leuk koffietentje, halen we nu een koffie to go en gaan we het park of bos in. En ik speel veel spelletjes. Ik denk dat ik in de afgelopen maanden wel tien nieuwe bordspellen heb gekocht.’

Wat kunnen we van de film verwachten?

‘Het is een echte feelgoodfilm die hopelijk onze winter een beetje gaat oplichten. Als je Zwaar verliefd 1 hebt gezien, weet je dat Isa en Ruben samenkomen en in deel twee trekken ze bij elkaar in. Hoewel ze dolverliefd op elkaar zijn, komen ze ook een beetje in een sleur terecht. Dat is natuurlijk net het moment dat Isa een leuke nieuwe collega krijgt en Ruben een aantrekkelijke klus binnensleept.’

Heb jij in je eigen relatie ook weleens last gehad van sleur?

‘Ik ben nu al bijna acht jaar samen met mijn vriend (Kay Greidanus, red.) en we hebben het nog steeds leuk samen. Het is bij ons gelukkig niet echt een issue, maar natuurlijk hebben ook wij weleens last van een dipje. Dan is een van ons bijvoorbeeld erg druk geweest met werk. Ik zie het meestal gewoon als een teken dat we weer even een leuke date moeten plannen of een vakantie moeten boeken.’

Is acteren voor jou leuk of een innerlijke noodzaak?

‘Ik doe het puur omdat ik het zo leuk vind, al sinds ik heel klein ben. Het was vroeger mijn droom om musicalactrice te worden. Ik ben om die reden ook naar het conservatorium gegaan en heb vervolgens de toneelacademie in Maastricht afgerond. Ik heb één keer anderhalf jaar in een musical gespeeld. Dat was gaaf om te doen, maar ik kwam er toch achter dat het niet was wat ik wilde. Acteren in een film of serie vind ik leuker.’

Waar zie je jezelf het liefst over vijf jaar?

‘Op een boerderij met veel dieren. Ik zie het al helemaal voor me met kippen, varkens en paarden, dat lijkt me ideaal. Ik woon nu midden in het centrum van Amsterdam, waar ik ook zeker nog niet weg wil, maar op een gegeven moment lijkt het me heerlijk om ergens lekker in de natuur te wonen.’

Even bellen met is afkomstig uit VIVA 51-2020. Deze editie ligt t/m 22 december in de winkel of kun je hieronder online bestellen.