Even bellen met: Sheila Sitalsing. Want: haar nieuwe boek Dagboek van een krankzinnig jaar komt 21 januari uit.

Wat kunnen we van dit boek verwachten?

‘Het is een bundeling van mijn Volkskrant-columns, waarin ik mijn blik gaf op alle politieke, sociale, en economische ontwikkelingen van 2020. Ik hoop dat lezers worden meegenomen in de rollercoaster die dit jaar was. Misschien kijk je wel heel anders terug op 2020 wanneer je door mijn ogen naar dit jaar kijkt.’

Wat vond jij van ’t afgelopen jaar?

‘Ik ben alle fases van rouw doorgegaan. Eerst ontkenning – volgens mij dacht iedereen aan het begin dat het allemaal wel meeviel. Toen schrik, want de situatie was toch wel heel ernstig, en daarna vooral balen dat je in huis opgesloten zit. Maar het was ook een heel bijzonder jaar. Alles is in Nederland tot op een zekere hoogte goed geregeld, maar nu gebeurde er iets waar het hele land van op z’n kop stond. Voor mij als columnist een gouden tijd, want je maakt compleet nieuwe dingen mee. Het was heel boeiend om te zien hoe mensen reageerden onder deze extreme omstandigheden.’

Wat was jouw grootste ergernis van 2020?

‘Het klagen. De overheid deed het niet goed, de lockdown was niet goed en dan waren de versoepelingen weer niet goed. Of de continue stroom van mensen die twee maanden geleden bij wijze van spreken nog loodgieter waren, en het nu plotseling allemaal wisten en op televisie mochten vertellen wat de virologen fout deden. Wij Nederlanders staan bekend als mensen die graag klagen, maar in 2020 hebben we onszelf wel echt overtroffen.’

Wat is de belangrijkste les die we kunnen leren van vorig jaar?

‘Ik denk dat het goed is geweest dat we van heel dichtbij hebben leren omgaan met het noodlot. Dat je niet alles in de hand hebt en kunt plannen en vooral dat niet alles zomaar voor je wordt geregeld en opgelost. Ook als je in het rijkste land ter wereld woont, waar alles goed georganiseerd is, kan er iets verschrikkelijks gebeuren waar niemand iets aan kan doen.’

Wat denk je dat 2021 voor ons in petto heeft?

‘Ik denk dat het een fantastisch jaar wordt. De eerste vaccins zijn gezet, we weten meer over hoe we dit virus moeten aanpakken en de behandelmethodes zijn beter. Slechter dan 2020 kan het niet worden. Ik denk dat we dit jaar naar allerlei middelen en methodes gaan zoeken om ons oude leventje, waar we heel erg gehecht aan waren, terug te krijgen.’

