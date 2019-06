Want: na de bestseller Zeik niet zo brengt ze samen met Lianne Marije Sanders een nieuw boek uit: Lekker laten lullen.

Waar gaat jullie nieuwe boek over?

‘Het is een vervolg op Zeik niet zo, maar dan volwassener. Vorige keer zijn we als hysterische meiden gaan tikken wat in ons opkwam, dat heeft leuk uitgepakt. Lekker laten lullen is serieuzer. Liannes deel gaat over haar burn-out, mijn deel over volwassen worden. Ik heb mijn ziel en zaligheid erin gestopt.’

Hoe vond je het om dertig te worden?

‘Dertig zijn voelt niet anders, behalve dat ik na feestjes brakker ben. Ik heb meer moeite met volwassen worden. Iedereen krijgt kinderen, gaat trouwen, koopt huizen. Ook lastig vind ik de verwachting van anderen. Zo ging ik op vakantie met mijn vriend en dachten mensen dat hij me ten huwelijk ging vragen. Of mijn oom, die ineens vroeg: ‘Wanneer komt jouw nazaat?’’

Vind je dat stom?

‘Stom is een groot woord. Ik denk wel: wat zit de maatschappij toch in een vast stramien. Natuurlijk heb ik te maken met een biologische klok. Ik snap best dat mensen die vragen stellen, maar ik hou me nu liever nog even bezig met werk en mooie reizen maken.’

Wat zijn je carrièregoals?

‘Mijn droom is een Saskia Noort te worden. Ik wil een roman uitbrengen en een tekstbureau met mezelf aan het hoofd. De televisiewereld lijkt mij ook wel wat; de dynamiek van een talkshow vind ik heerlijk. Verder hoef ik geen president van de wereld te worden, ik hou het met liefde bij schrijven.’

Wat zou een volgende boektitel kunnen zijn als je kijkt naar je leven nu?

‘Het komt wel goed. We zitten ons met z’n allen ontzettend druk te maken over de toekomst. Onze generatie denkt vaak dat er maar één pad is. In Lekker laten lullen laten we het contrast zien tussen twee dertigers: de één met een burn-out, de ander die moeite heeft met dat grotemensengedoe. We bewandelen allemaal ons eigen pad. En dat is maar goed ook, anders zou de wereld wel heel saai zijn.’

