Tatjana Maul: ‘Mensen onderschatten met hoeveel geweld vrouwen te maken krijgen’

Even bellen met: Tatjana Maul. Want: de presentatrice/model is ambassadeur van Orange the world, de VN-campagne tegen geweld tegen vrouwen.

Wat houdt de campagne in?

‘Vanaf 25 november zullen er wereldwijd zestien dagen lang verschillende activiteiten worden georganiseerd. Het thema van dit jaar is: ‘Iedereen moet geweld kunnen melden, overal en altijd’. Met de campagne willen we het taboe op melden wegnemen door geweld tegen vrouwen bespreekbaar te maken. Ook lanceren we 25 oktober een website met het netwerk aan meldpunten in Nederland.’

Leg eens uit waarom het een taboe zou zijn.

‘Als een vrouw ’s avonds in een kort rokje gaat stappen en met geweld krijgt te maken, legt ze de schuld vaak bij zichzelf. Onzin. Het probleem ligt niet bij de vrouw, maar bij de dader. Een man leert niet dat hij toestemming moet vragen en dat nee ook echt nee is. Mannen doen lacherig over dit onderwerp. Om dat te veranderen moet het probleem bespreekbaar worden gemaakt. Mannen zouden elkaar erop moeten aanspreken als ze merken dat er lelijk over een vrouw wordt gepraat. Als dit vaak genoeg gebeurt, ontstaat er bewustheid.’

Waarom is deze campagne zo hard nodig?

‘Mensen onderschatten met hoeveel geweld vrouwen te maken krijgen. Als het besmettelijk was, zou het als pandemie worden bestempeld. Door de coronacrisis zitten we veel meer thuis en loopt huiselijk geweld zwaar uit de hand. Vrouwen vinden het al lastig om een melding te maken, maar als je niet naar buiten kunt of lastiger langs de huisarts kunt gaan, wordt dat nog moeilijker. Het moet normaler worden om erover te praten. De schaamte om een melding te maken, zal dan hopelijk verdwijnen.’

UN Women lanceert ook een meldpuntensite?

‘Het is noodzakelijk dat er een vast meldpunt komt waar vrouwen op kunnen vertrouwen. Vaak weten mensen niet wat je tegen geweld kunt doen. Ik heb geweld op de werkvloer meegemaakt en wist ook niet wat ik daartegen moest doen. Maar er kan altijd een melding worden gemaakt bij de politie, en – als je het zelf wil – aangifte worden gedaan. Dat heb ik ook gedaan, terwijl ik geen bewijs had. De agent zei: ‘Het is niet aan jou om bewijs te zoeken, dat is aan ons. De enige taak van het slachtoffer is om het aan te geven.’ We zamelen ook geld in voor een global portal waar iedereen het dichtstbijzijnde meldpunt kan vinden. Ook willen we een telefoonlijn instellen in landen waar dit ontbreekt. Ik hoop dat het probleem zo wereldwijd bekend wordt en dat het taboe kan worden doorbroken.’

Even bellen met is afkomstig uit VIVA 46-2020. Deze editie ligt t/m 17 november in de winkel of kun je hieronder online bestellen.