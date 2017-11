Even bellen met Tatum Dagelet: ‘Ik wil mijn kind niet opvoeden met het gevoel dat seks iets is wat niet mag’

We belden even met Tatum Dagelet want de presentatrice duikt in de driedelige documentaireserie Mag ik je tieten zien? in de wereld van sexting, slutshaming en sextortion – online seksuele afpersing door hackers.

Wat gaan we in de documentaireserie zien?

‘Het flirten wat vroeger in het fietsenhok gebeurde, gebeurt nu op het internet, maar met het risico dat de hele wereld meekijkt. Daar praat ik met slachtoffers over. Het zijn heftige gebeurtenissen die tegenwoordig – helaas – aan de orde van de dag zijn. Zo sprak ik een meisje dat niet kon omgaan met de schaamte en uit wanhoop van een flat sprong. Gelukkig heeft ze het overleefd en is ze er uiteindelijk sterker uit gekomen. Ook daders en wetenschappers komen aan het woord. Het is uiteindelijk een heftige serie geworden, die hopelijk voor meer bewustwording gaat zorgen.’

Je hebt zelf een tienerdochter. Ga je hierdoor anders met het onderwerp om?

‘Het is vaker discussie thuis, maar ik wil mijn kind niet opvoeden met het gevoel dat seks iets is wat niet mag, of dat niemand deugt. Ik vind het belangrijk dat alles bespreekbaar is. Een pikante foto sturen, dat doen er zo veel. Het is belangrijk dat je kind er over kan praten en zich niet hoeft te schamen als het misgaat. Dat ze ergens terecht kan, en niet een andere uitweg zoekt. Zoals vele anderen dat helaas wel hebben gedaan.’

Wat wil je meegeven met de documentaireserie?

‘Als mannen over hun aantal bedpartners praten zijn ze stoer, vrouwen worden meteen neergezet als slet. Kijk maar naar Melissa Pach, het meisje van het pikante filmpje met Dave Roelvink, die ik ook interviewde. Zij is de ‘hoer’, en Dave krijgt een eigen realityprogramma. Dat is natuurlijk bizar. Daarnaast is het goed om voor onszelf na te gaan waar we aan meedoen. Stuur niks door – ook niet als het gaat om het filmpje van Patricia Paay – en oordeel minder. Echt waar: daar red je misschien wel een leven mee.’

De eerste aflevering van Mag ik je tieten zien? is vanavond om 22.00 uur op NPO 3 te zien.

