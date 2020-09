We belden even met Thekla Reuten. Want: ze speelt de hoofdrol in de Engelstalige bioscoopfilm Marionette.

Hoe gaat het met je?

‘Tijdens corona lag m’n werk helemaal stil. Al heb ik de quarantaine als een fijne tijd beschouwd. Het was voor mij als een soort bezinning. Ik zag in wat écht belangrijk is: familie. We brachten veel tijd door samen met het gezin. Iets wat we in het normale leven minder doen omdat we zo druk zijn. Maar ik moet eerlijk zeggen: nu de filmwereld weer een beetje op gang begint te komen, vind ik werken ook wel weer lekker. Ik heb het echt gemist.’

Waar gaat Marionette over?

‘Het is een spannende psychologische thriller. We hebben gefilmd in Luxemburg en op prachtige plekken in Schotland. Het verhaal gaat over een Amerikaanse kinderpsychiater die na de dood van haar man een nieuw leven begint in Schotland. Een van haar nieuwe patiënten, de tienjarige Manny, heeft een ongewone waan en beweert dat alles wat hij bedenkt ook echt gebeurt en dat hij Mariannes toekomst kan beïnvloeden. Ik speel de psychiater, een prachtige hoofdrol. Ik zit letterlijk in elke scène.’

Spannend om jezelf op het grote doek te zien?

‘Ik heb hard gewerkt voor deze rol. Nachtenlang deed ik aan research, ik heb het script duizend keer gelezen. Met een coach heb ik aan mijn Amerikaanse accent gewerkt. Ik wilde er alles uithalen, mezelf bewijzen. Dat geeft een kick. Ik heb altijd gezonde spanning om mezelf op het grote doek te zien. Omdat ik in elke scène zit, was ik close met de regisseur Elbert van Strien. Ik weet zeker dat we er met z’n allen iets moois van hebben gemaakt.’

Wat zijn je toekomstplannen?

‘De komende twee maanden draai ik voor een Nederlandse film. We mogen eindelijk weer op de set staan, wel met aangepaste regels en strenge protocollen, maar het is heerlijk om weer te mogen spelen. Gister heb ik het goede nieuws gekregen dat de Netflix-serie Warrior nun een tweede seizoen krijgt. Begin volgend jaar zullen we daarvoor draaien in Spanje. Maar in de tussentijd wil ik vooral meer thuisblijven. Als ik íets heb geleerd van de afgelopen periode, is het dat niets zo belangrijk is dan gezond te zijn en het fijn te hebben met elkaar. Dat is veel belangrijker dan welk werk dan ook.’

Marionette gaat op 29 september in première op het Nederlands Film Festival en is vanaf 1 oktober in de bioscoop te zien.

