Even bellen met: Tom Waes. Want: de wereldreiziger blijft in het nieuwe seizoen van ‘Reizen Waes’ in het vertrouwde Vlaanderen.

Hoe gaat het met je?

‘Gezien de omstandigheden goed. Ik ben net geopereerd aan m’n knie, dus ik loop op krukken. Maar door de lockdown ben ik veel thuis, dus dat komt goed uit. Normaal gesproken zit ik honderdvijftig dagen per jaar in het buitenland, dus dat was even wennen. Ik vind het verschrikkelijk dat er zo veel mensen ziek zijn, maar op persoonlijk vlak was het een verrijking. Even stond alles stil en werd ik uit een soort ratrace gehaald. Ik kon weer de tijd nemen om een boek te lezen, te koken en ik heb veel gewandeld met mijn vrouw en m’n ouders.’

Wat krijgen we te zien in het nieuwe seizoen Reizen Waes: Vlaanderen?

‘Voordat we aan de opnames begonnen, heb ik de kijkers gevraagd om tips voor mooie plekken in Vlaanderen. Daar kwamen zo’n zesduizend reacties op. Die verrassende tips zorgden voor prachtige afleveringen: van duiken naar een wrak in de Noordzee en bootvaren door Brugge tot het bezoeken van het Nationaal Park Hoge Kempen. Dat is ook mijn persoonlijke favoriet, ik ben al drie keer terug geweest. Het heeft iets weg van een oerbos in combinatie met veel heide. Ook vond ik het bijzonder om in Brussel beruchte wijken te bezoeken, zoals Matonge. De wijk staat slecht aangeschreven, maar we werden er met open armen ontvangen. Mensen zoeken vaak speciale plekken in het buitenland. Terwijl er om de hoek ook zo veel leuks te zien is.’

In hoeverre heeft corona invloed gehad op de opnames?

‘Als corona er niet was, hadden we Reizen Waes: Vlaanderen niet gemaakt. Maar het resultaat mag er zijn. Door deze serie heen zie je dat de maatregelen steeds strenger worden. In het begin was het afstand houden, later kwamen de mondkapjes. In de toekomst hoop ik een zeiltocht rond de wereld te maken. Met een extra lange stop op de Galapagoseilanden.’

Wat kunnen we nog meer van je verwachten?

‘We zijn het derde seizoen van Undercover aan het opnemen, maar daar mag ik nog niet zo veel over zeggen. Het enige wat ik kan vertellen is dat Ferry terugkomt, hij is vaker in beeld dan in seizoen 2. Het nieuwe seizoen zal denk ik rond september of oktober verschijnen. En ik ga iets maken voor de Nederlandse televisie!’

Reizen Waes: Vlaanderen is vanaf 3 januari te zien op Eén en vanaf 29 januari op NPO3.

Even bellen met is afkomstig uit VIVA 02-2020. Deze editie ligt t/m 19 januari in de winkel of kun je hieronder online bestellen.