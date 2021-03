Even bellen met Tygo Gernandt: ‘Ik was vroeger niet zo’n crimineeltje’

Deze week in Even bellen met: Tygo Gernandt. Want: hij maakte de nieuwe docuserie Tygo in de jeugdcriminaliteit.

Na de wereld van de psychiatrie en de GHB duik je nu in de wereld van de jeugdcriminaliteit. Waarom dit onderwerp?

‘Maatschappelijke kwesties raken me. Bij jeugdcriminaliteit heb ik me altijd afgevraagd of we wel op de juiste manier omgaan met jongeren die in de criminaliteit zijn beland. Als ik als acteur een heftige rol speel, probeer ik altijd de mens daarachter te laten zien. Bij deze jongeren wilde ik hetzelfde doen. We hebben het hier namelijk over jonge jongens en meiden die een verkeerde keuze hebben gemaakt. Het zijn geen volwassenen. Ik vind dat we ze een kans moeten geven zodat ze weer terug in de samenleving kunnen komen.’

Duurde het lang voordat die jongeren zich open stelden?

‘Nou, ik kom binnen lopen met een camera, dus je moet wel eerst een band opbouwen. Maar het geluk is dat ik een bepaalde energie uitstraal, waardoor ik heel snel bij ze binnen kom. Ik oordeel niet, je mag zijn wie je bent en ik wil je heel graag leren kennen. Door die openheid waren zij op hun beurt open naar mij. Voor mij is de belangrijkste boodschap uit de docu dat mensen verder moeten kijken dan hun neus lang is en vooral ook naar zichzelf moeten kijken.’

Je volgt de jongeren langere tijd. Was het lastig om na het draaien afscheid te nemen?

‘Eigenlijk had ik elke keer als ik wegliep het gevoel dat ik langer wilde blijven. Ik ben echt een gevoelsmens en kan daar heel verdrietig van worden. Dan dacht ik bij afscheid: het liefst zou ik je even vasthouden en je echt willen helpen. Maar dat is niet mijn taak, hoe lastig dat ook is. Wel zijn we na het filmen met ze in contact gebleven. De jongeren kunnen altijd terecht bij ons, we laten ze niet zomaar los.’

Ben jij zelf als jongere met criminaliteit in aanraking gekomen?

‘Ik was vroeger niet zo’n crimineeltje. Het ergste wat ik heb gedaan, is een vuilnisbak in de fik steken om vervolgens keihard weg te rennen.’

Wat kunnen we nog meer van je verwachten?

‘Ik ben op 1 april te zien in The passion, daar ben ik nu heel druk mee. En er komt een leuke film aan, maar daar mag ik nog weinig over zeggen. Er komen sowieso veel leuke dingen aan, maar die zijn nog geheim.’

